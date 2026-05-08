Siete investigados por el robo de más de 500 kilos de aceituna en Loja (Granada)

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GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a siete personas como presuntas autoras de un delito de hurto de aceituna cometido en una finca de olivar del término municipal de Loja (Granada).

Según el relato del cuerpo armado difundido en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado 4 de mayo cuando un agricultor alertó a la patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Loja tras sorprender a varios individuos sustrayendo aceituna de su explotación agrícola. En cuanto los individuos vieron al denunciante, se introdujeron en un total de cinco vehículos y huyeron.

La patrulla de la Benemérita logró interceptar dos de los vehículos implicados, uno de los cuales transportaba 551 kilos de aceituna. En ellos viajaban, además, cinco personas. Al no poder la patrulla iniciar una persecución de los otros vehículos implicados, se solicitó apoyo a Policía Local de Loja, quienes los interceptaron ya en dicha localidad.

Por parte del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Loja se inició una investigación que ha permitido la identificación e investigación de un total de siete personas como presuntos responsables de los hechos.

La totalidad de la aceituna recuperada fue trasladada a la Cooperativa San Isidro, de la misma localidad, donde ha sido entregada a su legítimo propietario.

La Guardia Civil destaca que la actuación desarrollada pone de manifiesto la importancia de la estrecha colaboración entre las patrullas de Seguridad Ciudadana y los equipos ROCA y las Policías Locales, "cuya coordinación resulta fundamental para la prevención y persecución de delitos en el ámbito rural, permitiendo, como en este caso, una respuesta rápida y eficaz ante este tipo de hechos".