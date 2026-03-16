Sigue el rastreo de la zona de la costa de Granada donde aparecieron tres cadáveres tras desembarcar una patera

Archivo - Una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil sigue investigando y rastreando a través de su Servicio Marítimo, con el apoyo del helicóptero Helimer, la zona de la costa de Granada en la que tres cadáveres eran localizados y rescatados este pasado domingo tras producirse en la madrugada el desembarco de una patera con 17 personas a bordo en una playa de la localidad granadina de Gualchos-Castell de Ferro.

Así lo han apuntado fuentes consultadas por Europa Press en la Subdelegación del Gobierno en Granada acerca de este hallazgo sobre el que el subdelegado, José Antonio Montilla, ha indicado a los medios que desde el Ejecutivo central lamentan "profundamente de tres vidas humanas" en un contexto que "posiblemente estaba vinculado a la llegada de una embarcación a la playa de Cambriles".

Las tareas que desarrollan la Guardia Civil y el Helimer, de Salvamento Marítimo, por aire en este último caso, se desarrollan "por si apareciera algún otro cuerpo, algo que hasta el momento no ha sucedido", ha precisado Montilla pasado el mediodía de este lunes. Sobre estos hechos, las fuentes oficiales consultadas por Europa Press este pasado domingo detallaron que una persona advirtió de la presencia de lo que parecía ser un cuerpo en el mar, próximo al municipio granadino de Rubite.

Hasta dicha ubicación se movilizó el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que rescató el cuerpo sin vida de un varón. Posteriormente, el instituto armado rescató otros dos cuerpos. Por otro lado, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía informaron que recibió un aviso sobre la llegada de una embarcación a una playa de Gualchos, en torno a las 2,50 horas de este pasado domingo.

Tras ello, la sala coordinadora movilizó a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Cruz Roja, Policía Local y servicios sanitarios del 061. Fuentes de la Cruz Roja indicaron al 112 que un total de 17 varones --tres de ellos menores-- que se encontraban en la patera habían sido trasladados hasta el Puerto de Motril para ser atendidos por los sanitarios, y que había cuatro heridos entre ellos.