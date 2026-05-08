Los sindicatos llegan a un acuerdo con la patronal para poner fin a la huelga de gruistas en Córdoba

Archivo - Concentración de gruistas ante una obra, en una imagen de archivo, durante la ya concluida huelga en Córdoba. - UGT - Archivo

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT FICA y CCOO Habitat de Córdoba y la patronal cordobesa de la construcción, Construcor, han llegado a "un acuerdo para fijar el plus de dedicación de gruistas que regula el artículo 47 del Convenio Colectivo Provincial de Obras Públicas de Córdoba en 31,50 euros por día efectivo de trabajo".

Así lo han destacado los citados sindicatos, en un comunicado conjunto, señalando que "en la actualidad este plus está tasado en 13 euros por día, un hecho que motivó el inicio de una huelga de los trabajadores que ha llegado a alcanzar, desde su inicio el pasado febrero, los 72 días de duración".

De esta forma, los trabajadores "volverán a sus respectivos puestos de trabajo el próximo lunes 11 de mayo, con lo que Córdoba se convierte en la tercera provincia de la comunidad que ha cerrado un acuerdo con el subsector de gruistas, tras Sevilla y Cádiz".

En CCOO y UGT están "satisfechos con el acuerdo alcanzado", ya que "permite al colectivo cobrar un salario justo, que reconoce la labor y la responsabilidad que asumen a diario". Ambas organizaciones agradecen "el apoyo recibido por las distintas administraciones e instituciones, así como por la ciudadanía, que se ha mostrado en todo momento comprensiva" con el colectivo.