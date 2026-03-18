Sindicatos presentan un decálogo para frenar la siniestralidad laboral: "No valen planes que duran dos meses"

Los secretarios generales de UGT y CCOO Andalucía, Oskar Martín y Nuria López, respectivamente. - CCOO

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía han presentado un decálogo de medidas para acabar con la siniestralidad laboral ante el "aumento dramático de los accidentes laborales y de las enfermedades derivadas del trabajo", y han reclamado que "no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres".

En este sentido, según han señalado en sendas notas de prensa, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín y la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, han advertido de que la siniestralidad laboral "continúa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo andaluz", al tiempo que han reclamado un "refuerzo de las políticas de prevención para evitar accidentes laborales que, en muchos casos, son evitables".

Por su parte, UGT-A ha incidido en que desde que existen registros --en 1988-- más de 6.300 personas han perdido la vida en accidente laboral en Andalucía, una cifra que refleja la dimensión de un problema que, a su juicio, "no puede seguir siendo asumido como inevitable".

De esta manera, el sindicato ha señalado que en 2025 fallecieron 121 trabajadores en Andalucía, lo que equivale a una muerte cada tres días. "Detrás de cada número hay una historia y una familia que ve cómo una jornada laboral normal termina en tragedia. No podemos aceptar que morir en el trabajo forme parte del ecosistema laboral", ha señalado.

Según ha explicado el dirigente sindical, durante el pasado año se registraron en Andalucía 103.609 accidentes de trabajo con baja, lo que supone que más de cien mil personas sufrieron lesiones mientras desarrollaban su actividad laboral.

Además, uno de cada cuatro accidentes graves que se producen en España ocurre en Andalucía, tal y como ha afirmado UGT, lo que "evidencia que la comunidad mantiene un problema estructural en materia de prevención".

Martín ha subrayado también que determinados sectores continúan concentrando una "elevada siniestralidad". En este sentido, ha señalado que la construcción registró en 2025 un incremento del 37% en los fallecimientos, aunque ha advertido de que el problema "no se limita a este ámbito".

"El sector servicios registró 50 personas fallecidas el pasado año, lo que demuestra que los riesgos laborales afectan a una gran diversidad de actividades económicas", ha indicado.

Uno de los datos que, según el secretario general de UGT Andalucía, explica buena parte de esta realidad es que el 46% de los accidentes graves y el 42% de las muertes laborales se produjeron en empresas que no habían realizado la evaluación de riesgos.

"Cuando una empresa no evalúa los riesgos no estamos ante un simple descuido administrativo. Estamos ante una negligencia grave que pone en peligro la vida de las personas trabajadoras", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que la prevención de riesgos laborales es una "obligación legal" y que el incumplimiento de las normas de seguridad puede constituir incluso un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Oskar Martín ha señalado que una de las claves del problema está en la estructura del tejido empresarial andaluz, ya que el 85% de las empresas son microempresas, donde en muchos casos no existe representación sindical ni delegados de prevención.

Para corregir esta situación, ha defendido la implantación de la figura del Delegado Territorial de Prevención, que permitiría actuar en aquellas empresas donde actualmente no existe supervisión preventiva.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reclamado medidas estructurales para acabar con la siniestralidad laboral y la infradeclaración de enfermedades profesionales en Andalucía; así como el fortalecimiento de los organismos de control y prevención.

De igual modo ha pedido "garantizar la vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", instando a las administraciones a que cubran las vacantes.

"Ante este drama que sufrimos las personas trabajadoras en Andalucía no valen paños calientes; no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres", ha continuado.

"La prevención en la salud y en la vida de las personas trabajadoras es una inversión productiva y así se tiene que tratar en las empresas", ha manifestado la dirigente.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha aclarado que "no solo queremos que se sancione a las empresas, sino que se haga prevención en ellas y que si alguna incumple la legislación en prevención, caiga sobre ellas el peso de la ley, que para eso existe".

Precisamente sobre esta última cuestión, la dirigente sindical ha subrayado que "llevamos ya 20 años sin desarrollar las unidades de prevención de riesgos laborales que permitirían informar, formar, asesorar tanto a empresa, empresariado, directivos y trabajadores en esa concienciación colectiva de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales".

López ha apuntado, igualmente, la importancia del delegado de prevención territorial o sectorial porque, como ha explicado "que en las empresas que tienen representantes sindicales hay más evaluación de riesgo, más seguimiento a la prevención, más medidas correctivas y más concienciación".

Las enfermedades profesionales son otra de las cuestiones que se priorizan en el decálogo, ya que, según ha alertado la secretaria general de CCOO de Andalucía, "un 98% de estas enfermedades profesionales que sufren las personas derivadas de la actividad laboral en su puesto de trabajo son escondidas y tapadas por las empresas".

"Hay un problema de ocultación por parte de las empresas y de las mutuas para reconocer y para comunicar las enfermedades derivadas de los puestos de trabajo por lo que desde CCOO instamos a que se ponga encima de la mesa un plan integral para mejorar la salud mental, que es una epidemia del siglo XXI", ha señalado López.

Prueba de ello es que, según datos del sindicato, el 40% de los accidentes mortales por patología no traumática son consecuencia directa de la situación que se vive en las empresas, de "los elevados ritmos de trabajo, de las jornadas extenuantes, de la presión psicosocial, de la doble presencia que sufren las mujeres y de unas condiciones precarias que sufren el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras".

La dirigente ha llegado incluso a decir que "las empresas que tienen muchos recursos económicos intentan tapar el daño con dinero y ha vuelto a denunciar el trasvase a la sanidad pública por parte de las mutuas de enfermedades que son profesionales y no pueden ser tratadas como comunes".

Durante la rueda de prensa, UGT y CCOO han presentado conjuntamente un decálogo de medidas estructurales para reducir la siniestralidad laboral en Andalucía.

Entre las propuestas planteadas se encuentra la implantación de la figura del Delegado o Delegada Territorial de Prevención, con el objetivo de garantizar la supervisión preventiva en las miles de pequeñas empresas donde actualmente no existe representación sindical.

El documento también plantea la puesta en marcha de planes específicos de salud mental laboral, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas preventivas y la investigación de todos los accidentes mortales y los más graves para evitar que vuelvan a repetirse.

Junto a ello, el decálogo propone reforzar la prevención en los accidentes laborales en desplazamiento, impulsar la formación continua en prevención de riesgos laborales --especialmente en las pequeñas y medianas empresas--, mejorar los sistemas de vigilancia de la salud en las empresas y fortalecer el sistema institucional andaluz de prevención de riesgos laborales.

Los sindicatos han advertido que esto es una hoja de ruta en la que harán una asamblea de delegados y delegadas y que las acciones previstas dependerán de la respuesta de administración y los de los empresarios ante tal situación.