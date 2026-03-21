El sorteo 'Día del Padre' de la Lotería Nacional deja parte de un primer premio en Iznájar (Córdoba)

Archivo - Varias personas hacen cola en las inmediaciones de una administración de Loterías, en imagen de recurso. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario del 'Día del Padre' de la Lotería Nacional de este sábado, 21 de marzo, ha dejado parte de un primer premio en la localidad cordobesa de Iznájar, según informan Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio, dotado con 1.300.000 euros al número 34.302, se ha consignado en once administraciones o despachos receptores, entre ellos el 27.245 del mencionado municipio cordobés, situado en el número 19 de Puerta de la Muela.

El premio especial al décimo estaba dotado con 15 millones de euros para la fracción 10 y la serie 6 del citado número (34.302), mientras que el segundo premio, de 250.000 euros al número 73.943, ha sido consignado en la localidad ilerdense de Mollerussa.

Por su parte, los reintegros han sido para los números 2, 6 y 3.