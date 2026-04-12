S&P sube de nuevo la calificación crediticia de Andalucía y la equipara con Madrid

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SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agencia de rating Standard & Poor's (S&P) acaba de comunicar la mejora de la calificación crediticia de Andalucía, que ha subido un escalón y, de esta forma, ha pasado de A- a A con perspectiva estable, lo que la sitúa al mismo nivel que la Comunidad de Madrid, y un nivel por debajo de la del Tesoro Público. Es la segunda vez que esta agencia eleva la calificación crediticia de Andalucía desde 2023, que ha pasado de BBB+ a A con perspectiva estable, calificación que no tenía desde 2012.

Según la propia agencia internacional de rating, esta mejora de la calificación crediticia de la Junta de Andalucía se debe al resultado presupuestario de 2025, que ha sido más positivo de lo que la agencia había estimado inicialmente.

Los resultados presupuestarios de los próximos años contribuirán, en opinión de Standard & Poor's, a seguir reduciendo por encima de lo previsto el nivel de deuda, sin que ello afecte a "la sólida posición de liquidez" de la Junta.

La agencia ha explicado en una nota emitida el viernes que las posibles tensiones presupuestarias producidas por las inundaciones se compensarán con un aumento de los ingresos corrientes, con el uso de los superávits acumulados de ejercicios anteriores, así como con el apoyo de la UE, lo que evitará que aumenten las necesidades de endeudamiento.

Standard & Poor's ha valorado el "compromiso de Andalucía con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera", que la comunidad cubrirá en 2026 sus necesidades de financiación sin recurrir a los mecanismos estatales de financiación de la deuda, y el "éxito obtenido" en las últimas emisiones de deuda pública, que han consolidado a Andalucía como el segundo mayor emisor de bonos entre las comunidades autónomas.

Este incremento de la calificación crediticia que otorga Standard & Poor's se produce poco tiempo después de que las agencias Moody's y DBRS aumentaran también el rating de Andalucía y lo colocaran al mismo nivel que el Tesoro Público por primera vez en la historia.