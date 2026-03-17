La subdelegada aborda medidas del Gobierno con las cooperativas Olivarera de Lucena y Nuestra Señora de Araceli

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, mantiene en Lucena un encuentro de trabajo con representantes de la cooperativa Olivarera de Lucena y de la cooperativa Nuestra Señora de Araceli para analizar distintas medidas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LUCENA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha mantenido este martes en Lucena un encuentro de trabajo con representantes de la cooperativa Olivarera de Lucena y de la cooperativa Nuestra Señora de Araceli para analizar distintas medidas impulsadas por el Ejecutivo español destinadas a apoyar al sector agrario y reforzar la actividad económica vinculada al olivar en la comarca de la Subbética.

Durante la reunión se han abordado especialmente las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por los fenómenos meteorológicos registrados desde comienzos de 2026, recogidas en el Real Decreto-ley 5/2026 y desarrolladas por la Orden APA/142/2026.

Entre ellas se incluyen ayudas directas para compensar pérdidas de renta en las explotaciones agrarias, que pueden alcanzar hasta 25.000 euros por beneficiario, además de compensaciones por daños en producciones no cubiertas por el seguro agrario.

Estas medidas se complementan con el refuerzo del sistema de seguros agrarios, con una subvención pública que puede llegar hasta el 70% del coste de la prima, el máximo permitido por la normativa europea, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad y estabilidad a los agricultores ante los efectos del cambio climático y de episodios meteorológicos adversos.

Asimismo, la subdelegada ha puesto en valor las inversiones impulsadas por el Ejecutivo para la mejora y modernización de infraestructuras de regadío en el sur de la provincia. Entre ellas destaca la actuación en la zona regable Genil-Cabra, que incluye la construcción de la balsa de almacenamiento de Zamacón con una inversión superior a 27 millones de euros, una actuación que beneficia a municipios de la comarca como Lucena, Cabra, Montilla o Puente Genil y que permitirá mejorar la eficiencia en el uso del agua y la competitividad de las explotaciones agrarias.

MANO DE OBRA ESTABLE Y CON DERECHOS

Durante el encuentro también se ha abordado la importancia de garantizar mano de obra estable y con derechos en el sector agrícola. En este sentido, se ha destacado el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España para personas extranjeras que ya residen en el país, que permitirá conceder autorizaciones de residencia y trabajo por un año y facilitar su incorporación al mercado laboral en condiciones legales.

Esta medida contribuirá a mejorar la seguridad jurídica de las explotaciones agrícolas y a combatir la economía sumergida, al tiempo que permitirá que los trabajadores del campo puedan cotizar y acceder a derechos laborales y sociales, reforzando la sostenibilidad del sector agrario, donde la mano de obra migrante desempeña un papel esencial.

El Gobierno de España también ha aprobado medidas fiscales y financieras para aliviar la situación del sector, entre ellas la exención del IBI rústico para explotaciones afectadas por pérdidas de producción, reducciones en los módulos del IRPF para actividades agrarias y la habilitación de líneas de crédito y avales para facilitar liquidez a las explotaciones.

Entretanto, la subdelegada ha reiterado "el compromiso del Gobierno de España con el campo cordobés y, en particular, con el sector del olivar, que constituye uno de los principales motores económicos y sociales de Lucena y de toda la provincia".

La reunión ha servido también para escuchar las necesidades y propuestas del sector agrícola en la comarca y reforzar la colaboración entre administraciones e instituciones locales con el objetivo de "seguir impulsando medidas que favorezcan la sostenibilidad, la modernización y la competitividad del olivar".