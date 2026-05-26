Sumar esperaba "más representación" de Por Andalucía el 17M y convoca Asamblea el 13 de junio de cara a las municipales

La parlamentaria electa por Cádiz Esperanza Gómez (en el centro) con el resto de miembros del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar Andalucía - MOVIMIENTO SUMAR ANDALUCÍA

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Andalucía ha reunido a su Grupo Coordinador para analizar los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que la coalición Por Andalucía donde se integra junto a IU, Podemos y otras fuerzas obtuvo cinco diputados que le garantizan grupo parlamentario pero fue superado por Adelante Andalucía con ocho escaños, y ha convocado una asamblea el 13 de junio para definir la línea política en la nueva legislatura y preparar las elecciones municipales de mayo de 2027.

Según informa Movimiento Sumar Andalucía en un comunicado, durante la reunión uno de los coordinadores andaluces, Raúl Cobos, ha admitido "con claridad que estos no son los resultados que esperábamos" y ha subrayado que "hemos conseguido mantener el grupo parlamentario y revalidar la representación de Movimiento Sumar en el Parlamento andaluz, pero esperábamos una mayor representación de la coalición".

Por su parte, la coordinadora andaluza de Sumar y parlamentaria electa por Cádiz, Esperanza Gómez, se ha felicitado por la "pérdida de apoyos en el bloque de la derecha" y por el hecho de que el candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no haya revalidado la mayoría absoluta", aunque se ha mostrado convencida de que "sin duda esto posibilitará la entrada de la ultraderecha en el gobierno de la Junta de Andalucía".

"No tenemos dudas de que Moreno Bonilla les abrirá las puertas con tal de mantenerse en el sillón", ha añadido Gómez, que ha advertido de que "esta legislatura va a ser especialmente complicada por los equilibrios entre el PP y Vox y tenemos la responsabilidad de dar voz y defender a los andaluces de las políticas que llevan años destruyendo los servicios públicos, niegan la igualdad entre los seres humanos y la violencia machista y que solo buscan favorecer a unos pocos". "No dudamos de que Moreno Bonilla va a aceptar todas las exigencias de la ultraderecha, y ahí nos encontrara firmes en la oposición", ha subrayado.

El Grupo Coordinador ha aprobado un calendario de reuniones con la militancia para afrontar el siguiente curso político, de forma que durante la próxima semana se reunirán los grupos provinciales para afrontar el inicio de la nueva legislatura y marcar las prioridades de cada provincia. "Este amplio debate culminará el próximo 13 de junio en una Asamblea General Andaluza donde se marcará la dirección política del próximo año para afrontar los siguientes retos, con las próximas elecciones municipales ya marcadas en el calendario", ha indicado Raúl Cobos.