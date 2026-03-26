Susana Díaz critica que el PP "manosee la figura" de Felipe González, que "es historia del PSOE y de España"

La senadora del PSOE y expresidente de la Junta, Susana Díaz, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, conversan en los pasillos del Parlamento andaluz antes del Pleno institucional con motivo del 28F. (Foto de archivo). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora socialista por designación autonómica Susana Díaz ha defendido este jueves que el expresidente del Gobierno Felipe González es "historia del PSOE", y ha dicho que le "cabrea que el PP manosee" su "figura".

Así lo ha indicado la también exsecretaria general del PSOE andaluz en unas declaraciones en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogidas por Europa Press, al hilo del acto que van a compartir este jueves por la tarde en Sevilla el propio Felipe González y el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, que se enmarca en un ciclo de encuentros organizado en torno al centenario del nacimiento de la duquesa Cayetana de Alba.

Después de que Juanma Moreno señalase esta semana que no entiende cómo Felipe González es actualmente "repudiado" desde las filas del PSOE, Susana Díaz ha criticado el "manoseo del PP" sobre la figura del expresidente socialista, y ha remarcado que los 'populares' "son los mismos del 'Váyase, señor González'", que el entonces líder del PP José María Aznar le lanzaba al dirigente socialista en sus últimos años de gobierno, en los años noventa.

Los representantes del PP son "los mismos que lo persiguieron (a Felipe González)", y que "no lo acabaron sentando en un banquillo porque no pudieron sentarlo", ha abundado Susana Díaz antes de sentenciar que "Felipe González es historia del PSOE y de España, y el PSOE no va a renunciar nunca, y los socialistas no podemos renunciar a una persona que ha cambiado este país y que es historia de este partido".

"Y yo lo voy a seguir defendiendo", ha querido dejar claro Susana Díaz, quien también ha criticado que se quiera "enmarcar" el acto de este jueves en la precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, ya que el acto estaba "programado" desde antes de que se convocaran dichos comicios y se supiera la fecha en la que se iban a celebrar.

"Me parece un manoseo indecente por parte del PP", ha denunciado la expresidenta andaluza, quien además ha señalado que Cayetana de Alba, fallecida en 2014, "tenía admiración por Felipe González", cuya participación en el encuentro de este jueves en torno a la duquesa estaría así justificada, en opinión de Susana Díaz.