Toda la planta hotelera de la costa de Granada y sus 71 chiringuitos abrirán para Semana Santa

Archivo - Imange de archivo de La Herradura (Almuñécar), en la costa de Granada. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Toda la planta hotelera de la Costa de Granada, que ofrece 7.000 plazas, estará abierta para recibir al turista en Semana Santa, una fecha para la que se espera superar el 60 por ciento de ocupación los días fuertes con el empuje de las reservas de última hora si la climatología acompaña.

Municipios como los de Motril, Almuñécar o Salobreña trabajan a contrarreloj estas semanas para poner a punto sus playas tras los daños del temporal y complementan estas tareas con la reposición de pasarelas y otras infraestructuras.

El turista nacional será el gran protagonista en estas fechas, de modo que la costa granadina no notará en sus cuentas las cancelaciones que se están registrando en otros destinos por el conflicto bélico en Oriente Medio, según señala en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías.

De hecho, el sector ve posible que esta circunstancia favorezca la llegada de más turista nacional como el andaluz o el madrileño que, ante la inestabilidad en otros países, prefiera disfrutar del turismo de sol y playa en el litoral granadino.

Las reservas en hoteles están en estos momentos en torno al 45 por ciento para el periodo de lunes, martes y miércoles; y en torno al 60 por ciento para jueves y viernes. Se trata de cifras similares a las del año pasado, en un contexto donde el 80 por ciento del turista que se recibe en estas fechas es español y el resto de otros países europeos.

También los 71 chiringuitos que se extienden por la costa granadina estarán operativos para estas fechas tras un invierno "duro" por la climatología adversa que no ha permitido a estos establecimientos facturar en niveles similares a los de otros años.

El presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, ha agradecido el "esfuerzo" que los ayuntamientos están realizando en las últimas semanas para asumir la limpieza y adecentamiento de las playas tras el tren borrascas dado que las ayudas del Gobierno "aún no han llegado".

El sector confía en recuperar en Semana Santa algo de la facturación perdida estos meses atrás por el mal tiempo aunque muestra su temor a que las limitaciones en las conexiones ferroviarias perjudiquen la campaña.

TRABAJOS EN PLAYAS

Desde que cesara el tren de borrascas, los municipios costeros se han volcado en el arreglo de sus playas para que estén en las mejores condiciones cuando comience la Semana Santa y a la espera de que empiecen las obras de emergencia del Gobierno.

En Almuñécar, la playa más afectada fue la de la Herradura y en ella se ha trabajado "sin descanso" para que pueda estar "acabada este viernes", según relata a Europa Press la concejal de Medio Ambiente, Playas y Comercio, Lucía González.

"Para nosotros la Semana Santa ya es temporada alta y estamos trabajando a tope. Prácticamente desde el día después nos pusimos a desmontar pasarelas porque hay muchos metros que han quedado inservibles", explica la edil.

Este mismo jueves se sumará a las labores un equipo especial para alisar y desbrozar el resto de playas afectadas por el temporal, se repondrán pasarelas e infraestructuras dañadas, como las puertas de los aseos, duchas arrastradas o desperfectos en zonas de sombra, para lo que se usarán los 123.000 euros liberados por la Diputación para el municipio.

Almuñécar está pendiente además de que el Gobierno acometa las aportaciones de arena pendientes en cuatro de sus playas, entre ellas la de Cotobro y La Caletilla.

El Ayuntamiento de Motril está realizando trabajos de mantenimiento y limpieza, puesta de pasarelas y colocación de módulos de aseo fundamentalmente, según detallan a Europa Press fuentes municipales.

Desde el municipio garantizan que sus playas "estarán en perfectas condiciones para su disfrute" en Semana Santa y se ultiman los trabajos para ello tanto en Playa Granada como Playa de Poniente y del Cable.

Según precisan, la única actuación pendiente no depende del Ayuntamiento sino de Costas, en un pequeño tramo en la zona levante del espigón, si bien la Subdelegación del Gobierno les ha trasladado el "compromiso" de actuar antes de Semana Santa.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, señaló la semana pasada que las obras de emergencia previstas por el Ejecutivo central, con una inversión de 2,9 millones, comenzarán sobre principios de abril.

Las actuaciones se van a realizar en las zonas del delta del Guadalfeo, en las playas de La Charca y la Cagailla, en Salobreña; en la de la Punta del Santo, en Motril, y en Torrenueva Costa. En la parte oriental se actuará en la playa de Castillo de Baños, en Polopos-La Mamola y en las de La Rábita y el Pozuelo, en Albuñol. Además, se actuará en las citadas cuatro playas de Almuñécar.

El principal daño identificado, en general, es la pérdida de sedimentos como consecuencia del fuerte transporte provocado por el temporal de poniente. Además, la altura del oleaje provocó el desplazamiento de las piezas y escolleras en diferentes espigones como el de la Punta del Santo en Motril.