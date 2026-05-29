Trabajadores de la Agencia Tributaria se movilizan en Sevilla para exigir una mejora de sus condiciones laborales

Imagen de la concentración de trabajadores de la Agencia Tributaria en Sevilla. - CSIF

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se ha movilizado este viernes a las puertas de la Delegación Especial en Andalucía, ubicada en Sevilla, ante la convocatoria de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para reclamar un aumento de personal, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos firmados que aún no se han hecho efectivos.

Así, el sindicato ha señalado en una nota de prensa la falta de efectivos en la Agencia Tributaria, cuya plantilla "se encuentra superada y al límite, así como el bloqueo a la negociación en diferentes asuntos en materia laboral".

CSIF ha enmarcado que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en el que se comprometía a revisar la carrera profesional de todos sus empleados, que se mantiene bloqueada desde 2019 "con la correspondiente pérdida retributiva que esto supone".

De igual manera, se acordó implantar un régimen de teletrabajo e incrementar la protección institucional de los trabajadores del Servicio de Vigilancia Aduanera considerándolos profesión de riesgo, tal y como ha subrayado. "Desde entonces no se ha producido ningún avance, por lo que ya el pasado mes de abril el sindicato interpuso un conflicto contra la AEAT".

La movilización, convocada de manera simultánea en las delegaciones especiales de la Agencia en el resto de comunidades autónomas, ha tenido lugar al mismo tiempo que los paros parciales realizados en todos los centros de trabajo de la AEAT.

Estas protestas forman parte del calendario iniciado por CSIF el pasado 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid y que continuó el día 13 con concentraciones en toda España; asimismo, está previsto que culminen el 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo de la AEAT en España.