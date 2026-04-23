La tradicional ofrenda de flores abre la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén)

Imagen del último convite de banderas en la Plaza de España donde está todo preparado para la ofrenda floral - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tradicional ofrenda de flores a la Virgen de la Cabeza inicia en la tarde de este jueves el programa de actos de las jornadas centrales de la romería en honor de La Morenita que se celebra en Andújar (Jaén) durante este último fin de semana de abril.

Se llevará a cabo tras el traslado de la Virgen desde la ermita de la calle Ollerías hasta la plaza de España, donde está previsto que romeros y vecinos depositen las flores ante la imagen a partir de las 20,30 horas.

Este viernes, la citada plaza será también escenario de la recepción oficial de cofradías filiales llegadas desde diversos puntos de la geografía española. Será desde las 21,30 horas, tras la entrada de las comitivas a Andújar por el Puente Romano.

Ya el sábado, romeros en carreta, carruaje o a caballo y organizados en peñas familiares y de amigos se dirigirán desde muy temprano hacia la Basílica y Real Santuario de la Virgen de la Cabeza por el Cordel de los Molinos o Camino Viejo (declarado ruta de interés turístico andaluz).

En el recorrido hay varias paradas destacadas: la primera en San Ginés, donde hay una ermita dedicada a la Virgen de la Cabeza, y después en Lugar Nuevo, una finca de Patrimonio del Estado a orillas del río Jándula.

En este punto se unen los peregrinos que suben al Santuario por el citado Camino Viejo en mulo, caballo y carreta con miles de personas que suben en vehículo para pasar un día de campo en pleno corazón de Sierra Morena.

La llegada al Santuario tendrá lugar el mismo sábado por la tarde y allí, en casas de cofradías, peñas, carretas y en tiendas de campaña los romeros pasarán la noche a la espera de la salida de La Morenita en la mañana del domingo. Está prevista a las 11,15 horas, una vez que finalice la eucaristía.

PLAN DEL CERRO

Para garantizar la seguridad y protección de los miles de peregrinos que se darán cita este fin de semana en la Romería de la Virgen de la Cabeza y preservar el entorno en el que se desarrolla, en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar, a mediodía de este viernes se activará el Plan del Cerro 2026.

Este operativo especial se desactivará, si no existe causa que lo impida, el próximo lunes 27 de abril, cuando entre la última carreta en el casco urbano de Andújar, sobre las 22,00 horas.

Recoge de manera concreta la estructura y dirección establecida, que recae en la Delegación del Gobierno de la Junta en Jaén, los mecanismos de organización y coordinación, las funciones de los distintos operativos intervinientes, así como los medios y recursos que cada uno de ellos aportan al dispositivo.

Está compuesto por profesionales de las distintas administraciones, que trabajan de manera conjunta para velar por la atención y seguridad de los peregrinos y cuenta con el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) que este año estrena nuevas instalaciones en el Cerro del Cabezo.

EFECTIVOS

El Ejecutivo andaluz aportará 227 efectivos. Pertenecen a los servicios a los servicios de Protección Civil, emergencias 112, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a las delegaciones de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Salud y Consumo, del Instituto de Medicina Legal, así como agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta.

Por su parte, el dispositivo estatal dispondrá de medio millar de funcionarios, incluyendo agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional junto con personal de otros órganos de la Administración del Estado, como la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Ayuntamiento de Andújar sumará más de 200 personas, con funcionarios de Policía Local, bomberos, voluntarios de Protección Civil, controladores en zonas de aparcamiento y acampada, así como personal de Servicios y Mantenimiento y del Servicio Veterinario, entre otros.