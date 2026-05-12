El transporte urbano por autobús aumenta un 7,9% en marzo en Andalucía con 25.271.000 pasajeros

Archivo - Imagen de archivo de una estación de autobuses. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 7,9% en marzo en Andalucía respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 25.271.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,9% a nivel nacional, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de viajeros en autobús en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (14,6%), Castilla y León (12,3%) y Castilla-La Mancha (9,5%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (2,5%) Aragón (3%) y Cataluña (3,5%). A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a las ciudades andaluzas, un total de 2,6 millones de viajeros usaron el metro en Sevilla (un 22,9% interanual) y otros 9,18 millones (8,9% interanual) el autobús. Mientras, en el caso de Málaga, 1,95 millones optaron por el metro (un 16% interanual) y otros 4,76 millones (11,2% interanual) lo hicieron por el autobús.

DATOS NACIONALES

El retroceso del transporte por ferrocarril en marzo contrastó con la subida interanual del 4% que experimentó el transporte por autobús, que sumó en total 84,3 millones de pasajeros en el tercer mes del año.

En conjunto, más de 147,7 millones de personas utilizaron el transporte interurbano en marzo, un 0,1% más que en igual mes de 2025, mientras que el transporte urbano fue utilizado por más de 331,8 millones de pasajeros, un 4,8% más, con aumentos del 4,6% en el transporte por metro y del 4,9% en el transporte por bus.

Por su parte, el transporte aéreo por el interior del país disminuyó un 0,8% en marzo en relación al mismo mes del año pasado, hasta los 3,88 millones de usuarios, con aumento del peningsular (2,5%), frente al aumento experimentado por el transporte marítimo, que creció un 0,4% interanual, hasta los 751.000 viajeros.

Además, el transporte por metro, que subió un 4,6% en marzo, aumentó en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte respecto al mismo mes del año anterior. El metro de Sevilla presentó el mayor incremento, del 22,9%, y el de Bilbao el menor, del 1,4%.

El transporte ferroviario de larga distancia cayó un 15,8% interanual en marzo, hasta los 3,7 millones de viajeros, y dentro de él la alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) se desplomó un 17,7%, con poco más de tres millones de usuarios, afectado por la suspensión del servicio en algunos trayectos y cortes en el tráfico.

Por su parte, el resto del transporte de larga distancia decreció un 5,5% interanual en marzo, hasta los 655.000 viajeros, en tanto que el los pasajeros de Cercanías bajaron un 3,5%, hasta los 51,4 millones de usuarios, y los de Media Distancia disminuyeron un 13,5%, hasta los 3,5 millones de viajeros.

De este modo, sumando todas las modalidades del transporte ferroviario, el número de viajeros que utilizaron el tren para sus desplazamientos interurbanos registró un descenso del 5,1% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025.

En el primer trimestre del año, el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia se redujo un 19,6%, con un descenso del 21,3% en el volumen de usuarios de la alta velocidad.

En conjunto, más de 147,7 millones de personas utilizaron el transporte interurbano en marzo, un 0,1% más que en igual mes de 2025, mientras que el transporte urbano fue utilizado por más de 331,8 millones de pasajeros, un 4,8% más, con aumentos del 4,6% en el transporte por metro y del 4,9% en el transporte por bus.

Asimismo, más de 47 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en el tercer mes del año, lo que supuso un incremento del 1,8% interanual. El número de pasajeros del transporte especial subió un 0,8% y superó los 29,6 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar aumentó un 0,9% y el laboral un 0,6%.

Por último, el transporte discrecional creció un 3,5% en comparación al mismo mes del año 2025, con más de 17,3 millones de viajeros.