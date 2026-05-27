Tres detenidos en Granada al ser sorprendidos llevándose una furgoneta a la que hicieron un puente

Archivo - Policía Nacional - ARCHIVO/POLICÍA NACIONAL

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de Granada a dos hombres y una mujer, de entre 27 y 55 años, con numerosos antecedentes policiales, tras haber sido sorprendidos de madrugada empujando y conduciendo una furgoneta a la que previamente le habían hecho un puente.

Los hechos ocurrieron pasada la una de la madrugada, cuando una patrulla localizó a los detenidos trasladando la furgoneta a baja velocidad y con el motor apagado.

La inspección reveló que en la parte inferior del salpicadero de la furgoneta aparecían los cables que confluyen en la inserción de la llave de contacto manipulados para realizarle un puente.

También pudieron comprobar que la mencionada furgoneta aparecía como sustraída en un pueblo del cinturón metropolitano. Por todas estas evidencias, estas tres personas fueron detenidas, habiendo sido propuesto, además, para una sanción administrativa, uno de ellos por portar un arma blanca e intentar deshacerse de ella.

Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial y la furgoneta recuperada ha sido entregada a su legítimo propietario.