Tres heridos tras la deflagración de una bombona en una casa en Huétor Vega (Granada)

Imagen de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE GRANADA

HUÉTOR VEGA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas de diferente consideración este sábado tras la deflagración de una bombona en una vivienda situada en la localidad granadina de Huétor Vega, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono 112 ha recibido, minutos antes de las 10,00 horas, una llamada de socorro que alertaba de la explosión de una bombona de butano en una casa de dos plantas situada en la calle Umbría, en la que indicaba que había personas en su interior. Rápidamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.

Hasta el lugar se han desplazado varios recursos sanitarios que han atendido a tres pacientes: Un hombre de 45 años evacuado por la UVI móvil al Neurotrauma y Rehabilitación del Virgen de las Nieves con quemaduras de segundo y tercer grado; una mujer de 68 trasladada al mismo centro hospitalario también con quemaduras y una tercera persona de la que no han trascendido más datos que ha sido evacuada en ambulancia de traslado. La Guardia Civil investiga las causas que han provocado el siniestro.