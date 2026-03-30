Tres municipios andaluces afectados por las borrascas reciben más de 100 tarjetas con fondos para reparar los daños

Beneficiarios de las tarjetas que ha repartido Acción contra el hambre con el apoyo de la Fundación Mapfre. - ACCION CONTRA EL HAMBRE

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las inundaciones provocadas por el temporal de febrero en Andalucía dejaron tras de sí más de 11.000 personas desalojadas, carreteras e infraestructuras destruidas, miles de viviendas afectadas y cientos de familias que perdieron todas sus pertenencias y fuentes de ingresos. Ahora, pocas semanas después de la tragedia, Acción contra el Hambre continúa con su apoyo para la recuperación en los municipios más afectados.

Así, la entidad reparte 113 tarjetas de ayuda solidaria con el apoyo de la Fundación Mapfre y en el marco de una sólida alianza entre ambas organizaciones, construida sobre la base de una visión y unos objetivos compartidos que dan prioridad a las personas y al planeta. Las 113 tarjetas se han distribuido en tres de los municipios andaluces más afectados: Arcos de la Frontera (40 tarjetas), Grazalema (42) y Córdoba (31). El importe ha variado, superando los 545 euros por tarjeta y llegando hasta los 750 euros.

Las tarjetas forman parte de un programa de transferencias monetarias que permiten a las personas receptoras cubrir sus necesidades de forma rápida y sin burocracia, garantizando su autonomía y reactivando el comercio local por valor de 90.000 euros, según la información facilitada por la organización no gubernamental en una nota de prensa.

"Las tarjetas de ayuda solidaria permiten a los hogares más vulnerables cubrir sus necesidades esenciales de forma rápida y adaptada a cada situación, ya que cada familia pueda decidir en qué gastar el dinero, garantizando una respuesta digna, flexible y que facilita la autonomía durante la fase de recuperación. Gracias al trabajo y la confianza que se forja entre Acción contra el Hambre con entidades como Fundación Mapfre, ha sido posible dar este tipo de respuesta coordinada para ayudar a las personas ya que tenemos una visión compartida de poner a las personas en el centro", explica Isabel Soto, delegada de Acción contra el Hambre en Andalucía.

Por su parte, Elvira Vega, directora general de Fundación Mapfre, ha señalado que "en Fundación Mapfre tenemos muy presente a las personas y familias que han sido afectadas por las recientes lluvias en Andalucía. Mas allá de la ayuda que estamos canalizando a través de Acción contra el Hambre no queremos dejar de expresar nuestro apoyo y solidaridad con todas y cada una de las personas afectadas. Deseamos que puedan recuperar pronto la normalidad de sus vidas y reconstruir sus hogares. Para nosotros Acción contra el Hambre es un magnífico socio con el que hemos colaborado en diversas acciones en otras emergencias como en la DANA de Valencia".

"Esta tarjeta ha significado, por lo menos, un poco de alivio. Así, lo poco que entra de un trabajo temporal que tengo ahora, va para pagar las facturas del agua, la luz, etc., que eso no deja de venir. Y estoy algo más tranquila sabiendo que tengo la tarjeta para la comida y para todo lo que se necesite, como comprar pintura o reparar el tejado. Eso es un alivio", cuenta Mónica, madre de una niña de cinco años y receptora de una de las Tarjetas de Ayuda Solidaria.

Este programa de transferencias monetarias se ha llevado a cabo en estrecha coordinación con los servicios sociales municipales, que han sido clave para identificar y priorizar a las familias beneficiarias. Los criterios de selección han tenido en cuenta factores como la pérdida de medios de vida, los daños en la vivienda o la presencia de menores o personas dependientes.

La teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha afirmado que "estas ayudas, en forma de tarjetas solidarias, nos han permitido dar una respuesta inmediata a las familias afectadas, ofreciéndoles un apoyo directo que se adapta a sus necesidades concretas". Contador ha añadido que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para acompañar a las personas damnificadas con todos los recursos disponibles".

Las jornadas de distribución de las tarjetas han combinado sesiones informativas grupales con atención individualizada. En estos encuentros, el equipo de Acción contra el Hambre orientó a las familias sobre el uso de las tarjetas, para, posteriormente, hacerles entrega de sus tarjetas. Una herramienta que podrán utilizar en comercios locales para cubrir sus necesidades básicas, y, al mismo tiempo, reactivar las economías de sus municipios.

En Arcos de la Frontera, la entrega tuvo lugar el 17 de marzo en el Edificio Emprendedores, con la participación de personal municipal (servicios sociales y concejales), equipo técnico de Acción contra el Hambre y representantes de Fundación Mapfre. Del mismo modo sucedió en Grazalema el 19 de marzo en el Ayuntamiento, y en Córdoba, el 23 de marzo en el Centro Cívico Levante.

Esta iniciativa se enmarca en la respuesta integral de Acción contra el Hambre en Andalucía, que durante las primeras semanas ha incluido la distribución de contenedores de escombros para apoyar las labores de limpieza y desescombro y el reparto de comidas calientes a personas afectadas. Ahora, la entidad mantiene su intervención en coordinación con administraciones locales y autonómicas para garantizar que la ayuda llegue de forma eficaz a quienes más lo necesitan hasta la recuperación real.

En palabras de la responsable del equipo de emergencias de Acción contra el Hambre, Noelia Monge: "La fase de salvamento inmediato suele estar cubierta por las autoridades y el voluntariado local. El verdadero reto es no dejar atrás a las familias con menos recursos en la fase post-crisis".

Fundación Mapfre también colaboró con Acción contra el Hambre en la respuesta a la emergencia de la DANA para la recuperación de las familias afectadas, así como en el proyecto Nutrición, salud y prevención Covid-19, desarrollado en Guatemala y en Honduras entre 2021 y 2022 tras la crisis provocada por la pandemia.