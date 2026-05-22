Úbeda (Jaén) acogerá la primera cata en España de maridaje de inciensos y aceites de oliva virgen extra (AOVE)

Presentación de la primera cata de incienso y AOVE - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

JAÉN 22 May. (EUROPA PRESS) -

Úbeda (Jaén) acogerá el 14 de junio la primera cata maridaje de inciensos y aceites de oliva virgen extra (AOVE) que se celebrará en España. Se trata de una propuesta innovadora que tendrá lugar en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite.

La actividad, limitada a 25 plazas, ofrecerá una experiencia sensorial y formativa en la que los participantes podrán descubrir las conexiones existentes entre el aceite de oliva virgen extra y el incienso, dos productos profundamente vinculados a la identidad y las tradiciones de la ciudad.

Durante la presentación, el concejal de Agricultura del de Úbeda y presidente de la Asociación Olivar y Aceite, Francisco Javier Lozano, ha destacaco el carácter "novedoso, singular y diferente" de esta iniciativa. "Nos gusta experimentar y ofrecer nuevas formas de entender el aceite de oliva virgen extra como un elemento cultural capaz de dialogar con otros productos", ha dicho Lozano.

Asimismo, ha incidido en que el objetivo es "ofrecer una experiencia formativa, sensorial y emocional, en la que los asistentes puedan disfrutar y descubrir nuevas formas de entender el aceite y el incienso".

El edil ubetense ha subrayado que la propuesta pretende generar "un diálogo entre las propiedades organolépticas del aceite de oliva virgen extra y la dimensión olfativa y emocional del incienso".

"Hablar de incienso es hablar de Úbeda, de nuestras tradiciones y de nuestra Semana Santa; y hablar de aceite es hablar también de nuestra identidad como ciudad Patrimonio de la Humanidad", ha remarcado el edil.

Por su parte, el artesano Joaquín Cano ha explicado que esta propuesta nace de "un binomio perfecto" entre el aceite de oliva y el incienso, dos productos que comparten origen natural y una enorme riqueza aromática.

"Son dos variedades muy parecidas porque vienen de los árboles; en el caso del aceite, del olivo, y en el caso del incienso, de distintas resinas naturales procedentes de árboles", ha apuntado Cano, quien ha puesto el acento en que la experiencia permitirá a los asistentes "estimular todos sus sentidos, disfrutar y, al mismo tiempo, aprender".

Además, ha destacado el carácter pedagógico de la actividad, ya que los participantes aprenderán a diferenciar las distintas calidades tanto del aceite de oliva virgen extra como del incienso, identificando aromas, propiedades y características de los productos de excelencia frente a otros de menor calidad.

En este sentido, Cano ha hecho especial hincapié en la importancia de reconocer las resinas naturales frente a los productos sintéticos presentes en el mercado, indicando que durante la cata se ofrecerán pautas para que los asistentes puedan detectar sensorialmente cuándo un incienso es de calidad y cuándo puede contener componentes artificiales o incluso tóxicos.

"Tanto el aceite de oliva virgen extra como el incienso aportan beneficios para nuestra salud. Por eso queremos que esta experiencia no solo sea algo curioso o puntual, sino un aprendizaje útil para el día a día", ha manifestado Cano.

La actividad combinará distintas variedades de aceites de oliva virgen extra de la provincia de Jaén con algunos de los inciensos más representativos elaborados por Joaquín Cano, en una experiencia concebida para conectar tradición, cultura, emoción y sensaciones a través de los cinco sentidos.

Durante la comparecencia, Lozano también se ha referido a la trayectoria profesional de Joaquín Cano y su contribución a la promoción de la Semana Santa y del nombre de Úbeda fuera de la provincia de Jaén, gracias al trabajo que desarrolla para numerosas hermandades y cofradías de distintos puntos de Andalucía y España.

El presidente de las Asociación Olivar y Aceite ha animado a la ciudadanía a participar en esta propuesta pionera, que nace con vocación de continuidad y con el objetivo de seguir explorando nuevas experiencias vinculadas al aceite de oliva virgen extra y al patrimonio cultural y sensorial de la ciudad.

La cata se llevará a cabo a las 11,00 horas y tendrá un coste por persona de 18,50 euros. Además, se obsequiará con una bolsa de incienso especial. Las reservas se pueden realizar en www.centrodeolivaryaceite.com o en el propio centro, situado en la Corredera de San Fernando, 32.