La UGR oferta plazas de voluntariado para la excavación en un yacimiento medieval islámico en la Alpujarra de Granada

Cartel de la excavación arqueológica. - UGR

GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) oferta plazas de voluntariado para la excavación en un yacimiento medieval islámico emplazado en el corazón de la Alpujarra granadina.

Se trata de la III campaña de excavación arqueológica en el Castillejo de San Afliy (Cherín, Ugíjar) de la mano del Laboratorio de Arqueología Biocultural MEMOLab-UGR.

En la primera campaña de excavación se intervino en el interior de un gran aljibe y en la torre que culminaba el cerro, encontrando estancias con gran cantidad de reformas, pudiendo documentar una ocupación en época nazarí.

En la segunda intervención se descubrieron los restos de estructuras de acceso adosadas a la torre principal que comenzó a excavarse en la anualidad anterior.

En el recinto inferior se detectó que otra gran torre era habitable, con una habitación con pilar en el centro. Incluso en uno de sus costados se conserva una saetera defensiva.

Esta tercera intervención pretende investigar las primeras fases de ocupación del yacimiento y documentar la secuencia completa de ocupación. La excavación se centrará en distintos espacios domésticos.

El acceso al yacimiento, debido a la propia erosión del terreno, no es complicado pero sí largo y en pendiente, con un tramo de escalera, por lo que conlleva una alta exigencia física.

La organización cubre alojamiento, dietas y seguro de accidentes para todas las personas que se inscriban.

Para obtener más información y formalizar inscripciones --hasta el 3 de abril-- los interesados pueden escribir al correo 'memolab@go.ugr.es'.