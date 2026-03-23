UGT Andalucía reconoce a mujeres referentes en la XI edición de los Premios Luchadoras

Foto de familia del acto Genia organizadas por UGT Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer. - UGT ANDALUCIA

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Andalucía ha celebrado este lunes la XI edición de los Premios Luchadoras, en el marco de las jornadas Genia organizadas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un acto ya consolidado dentro de la acción sindical del sindicato que tiene como objetivo visibilizar y reconocer el papel de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen de forma decisiva a la defensa de la igualdad, la dignidad laboral y los derechos de las trabajadoras en Andalucía.

En una nota, UGT ha explicado que estos galardones nacen con la vocación de poner "nombre y rostro a muchas trayectorias que, a menudo, quedan invisibilizadas, pero que son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa". Mujeres que, desde el sindicalismo, la sanidad, los servicios públicos, el ámbito social, el activismo y la comunicación, entre otros campos, "han sostenido durante años una lucha constante contra la discriminación y la precariedad, abriendo camino para las generaciones futuras".

En esta undécima edición, UGT Andalucía ha vuelto a reivindicar la necesidad de reconocer ese trabajo diario, muchas veces silencioso, que resulta imprescindible para el progreso colectivo. En este contexto, han sido distinguidas Concepción Vázquez Rasco, con una larga trayectoria en el sector textil y en la federación de Industria; Manoli Ortiz Navarro, delegada sindical en Isla Mágica y referente en materia de igualdad en el sector servicios; y María del Mar Suárez Rodríguez, vinculada al ámbito sanitario y a los servicios públicos, donde ha desarrollado una intensa labor sindical.

También han sido reconocidas Amelia Fernández Quijada, con años de compromiso en la sanidad pública y en la organización sindical en Córdoba, y Yolanda Martínez Alamillo, por su implicación institucional y social desde el ámbito municipal y el movimiento asociativo. El reconocimiento se ha extendido igualmente a perfiles que visibilizan realidades especialmente invisibilizadas, como es el caso de Cristina González Moya, activista que denuncia las dificultades y la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, así como a Mabel Mata Porras, periodista comprometida con la igualdad desde el ámbito de la comunicación.

El listado de premiadas se completa con Carmen Romero López, cuya trayectoria política ha estado marcada por la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad en la sociedad. Durante el acto, UGT Andalucía ha puesto en valor el papel de todas ellas como ejemplo de compromiso, resiliencia y lucha colectiva, destacando que sus trayectorias representan el espíritu de los Premios Luchadoras: reconocer a quienes, desde distintos espacios, contribuyen a transformar la realidad y a combatir las desigualdades estructurales que siguen afectando a las mujeres.

El sindicato ha subrayado además que este reconocimiento no sólo tiene un carácter simbólico, sino que pretende reforzar la visibilidad de referentes femeninos que inspiren y generen conciencia social. La entrega de estos premios se enmarca en unas jornadas que, bajo el lema Genia, han puesto el foco en el talento de las mujeres y en la necesidad de seguir avanzando en igualdad real, especialmente en un contexto marcado por nuevos retos como la transformación digital y la inteligencia artificial.

En este sentido, UGT Andalucía ha insistido en la importancia de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos, desde el empleo hasta el desarrollo tecnológico, para evitar que se perpetúen las brechas existentes. Con esta nueva edición de los Premios Luchadoras, UGT Andalucía reafirma su compromiso con el feminismo sindical como herramienta clave para avanzar en igualdad efectiva, reconociendo que aún queda camino por recorrer, pero también poniendo en valor el papel imprescindible de las mujeres que, día a día, sostienen y lideran esa transformación social.