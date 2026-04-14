UGT-A y CCOO-A resaltan el impacto negativo del repunte del IPC en la economía de los trabajadores

Archivo - Imagen de archivo de un mercado de abastos. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT-A y CCOO-A han señalado el impacto negativo que el repunte del Índice de Precios de Consumo (IPC) está teniendo sobre la economía de los trabajadores, tras conocerse los datos correspondientes al mes de marzo que se sitúan en el 3,3% en Andalucía. CCOO ha pedido a las administraciones contener el incremento de precios más allá de medidas fiscales ya que "las empresas no pueden seguir haciendo caja a costa de los trabajadores".

Según ha informado UGT-A y CCOO-A en una nota, este incremento "supone una nueva presión sobre las economías familiares, encareciendo el coste de vida en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y el aumento del precio de la energía".

Asimismo, UGT-A ha avisado de que, en los últimos años, se está consolidando una pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora. En concreto, mientras que los precios han aumentado un 26% desde 2020, los salarios apenas han crecido en torno al 15%, lo que supone una pérdida acumulada cercana a los once puntos.

Igualmente, UGT ha considerado necesario reforzar las medidas de protección social, especialmente para los colectivos más vulnerables, y actuar sobre el precio de la vivienda, los suministros básicos y otros gastos esenciales que están tensionando las economías familiares.

En este sentido, este sindicato ha defendido "la necesidad de continuar elevando el salario mínimo interprofesional y de garantizar que estas subidas repercutan de forma efectiva en los trabajadores con menores ingresos". Así, "en un contexto de crecimiento económico y aumento de beneficios empresariales, es imprescindible que la mejora de la economía se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida de la mayoría social", ha puntualizado.

Por su parte, el secretario de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, José Antonio Frejo, ha pedido a las administraciones "un mayor esfuerzo para contener la escalada de precios" motivada, especialmente, por el incremento exponencial de los combustibles. "Si la guerra que Estados Unidos e Israel están llevando a cabo contra Irán y el Líbano no acaba pronto, podemos estar ante un 2026 insostenible para las economías de los trabajadores".

Por tanto, CCOO ha avisado de que "este ritmo de crecimiento del IPC con la guerra como telón de fondo, podría llevarnos a un 2026 insostenible para las economías de los trabajadores andaluces que ven cómo siguen subiendo los precios de la cesta de la compra, de la vivienda y de bienes y servicios como los combustibles".

Ante esa realidad, el sindicato ha pedido un "mayor esfuerzo" a las administraciones para contener ese incremento más allá de medidas fiscales. "Necesitamos medidas que, de manera real y eficiente controlen los históricos beneficios por parte de las empresas que no pueden seguir haciendo caja de la miseria de una guerra y de los fuerza de la clase trabajadora andaluza", ha reclamado Frejo.

Por grupos, destaca especialmente las subidas en transporte (4,5%), debido al encarecimiento de los combustibles, y en vestido y calzado (7%), coincidiendo con el cambio de temporada. En términos interanuales, los mayores incrementos se registran también en transporte y en bebidas alcohólicas y tabaco (ambos con un 5,3%).