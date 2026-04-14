UGT firma el primer convenio colectivo del grupo andaluz El Jamón que mejora condiciones de más de 6.000 trabajadores

Firma del primer convenio colectivo de El Jamón. - UGT ANDALUCIA

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía (FeSMC UGT Andalucía) ha firmado el primer convenio colectivo del Grupo Empresarial El Jamón S.L., "un hito" que supone la unificación de las condiciones laborales de más de 6.000 trabajadores en toda Andalucía. El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. Este acuerdo supone, en palabras de la central sindical, "un avance significativo en la homogeneización de condiciones laborales, especialmente en materia salarial, contribuyendo a reducir la brecha salarial de género y a corregir desigualdades históricas derivadas de procesos de subrogación".

En una nota de prensa, UGT Andalucía ha detallado la "evolución salarial progresiva" que se ha alcanzado de forma que se aplica una "regularización salarial tomando como referencia las tablas del convenio de Comercio de Huelva, más un incremento del 2,5%, alcanzando subidas superiores en algunas provincias de hasta un 13,4% en determinados casos. Para este 2026, se ha acordado un incremento del 2,75%, junto con la implantación de complementos mensuales por puesto, que van desde los 18 euros de un cajero, hasta los 60 euros de un jefe de tienda.

Para 2027, subida del 3% y consolidación del 100% de los complementos, desde 36 euros de un cajero hasta los 120 euros de un jefe de tienda. En 2028, incremento del 3,5% y aumento adicional de complementos, desde 55 euros de un cajero hasta 180 euros de un jefe de tienda. El acuerdo introduce "importantes avances" en derechos laborales tales como la reducción "significativa" de la jornada anual, con pausas de 20 minutos cada 6 horas consideradas tiempo efectivo de trabajo; reducción global superior a 100 horas anuales; mejora de medidas de conciliación familiar y laboral; trabajo en domingos y festivos con carácter voluntario del trabajo en domingos y festivos; retribución de entre 12 y 14 euro/hora y hasta 15 euro/hora en zonas turísticas.

Respecto a medidas sociales y de conciliación, se han cerrado ayudas económicas por nacimiento como una cesta de productos valorada en 130 euros; 250 euros por matrimonio; 250 euros al año por hijos con discapacidad y hasta 15 horas anuales para acompañamiento médico y hasta 35 horas en caso de discapacidad. Al menos el 25% de la plantilla por tienda podrá acceder a turno de mañana para facilitar la conciliación. Se creará una comisión específica para el seguimiento de enfermedades psicosociales y graves, garantizando el 100% del salario durante el primer año en casos como cáncer, ELA e ictus, entre otras patologías.

El acto de firma contó con la participación del secretario General de FeSMC UGT Andalucía, Eduardo Carrillo, el Vicesecretario General y Política Sindical, Juan A. González Marín, y el secretario Sectorial Regional de Comercio y Grandes Almacenes, Daniel Pérez. Por parte de Fetico asistió su secretario General Regional, Ignacio Granado, El Sindicato Independiente y representantes del departamento de Recursos Humanos de la empresa. Asimismo, estuvieron presentes Mabel Díaz, directora general del Grupo Empresarial El Jamón; Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; y Federico Durán, consejero del Consejo de Administración.