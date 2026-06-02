UGT-A manifiesta que el alto riesgo de incendios comience con el dispositivo Infoca incompleto

Archivo - Imagen de archivo de medios aéreos combatiendo un incendio. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha manifestado que comience el alto riesgo de incendios con el dispositivo Infoca incompleto por la falta de previsión, la poca empatía, el incumplimiento constante de acuerdos y la pésima gestión de la dirección de recursos humanos. Además, ha señalado que "este año se ha dado una situación que jamás se había dado hasta ahora debido a que el Infoca cuenta con tres brigadas de refuerzo de incendios forestales de la comunidad". En concreto, una en Sevilla, una en Málaga y una en Granada, cada una de ellas formada por cuatro brigadas de once componentes.

Según ha informado UGT-A en una nota, "es la primera vez que estas brigadas se encuentran incompletas al inicio del alto riesgo existiendo 20 vacantes en Sevilla, 14 en Málaga y nueve en Granada". Por tanto, "esto provoca que en algunos casos están actuando en incendios encontrándose inoperativas como indica el Convenio Colectivo, ya que en bajo riesgo/medio deben de tener al menos nueve miembros y el alto riesgo diez".

Para el sindicato, "la poca empatía de recursos humanos viene dada por no admitir ningún tipo de movilidades ya sean por causas de conciliación o circunstancias sobrevenidas". Es tal la "inhumanidad" que incluso "se han negado a conceder movilidades a trabajadores que tienen hijos con problemas de salud", ha expuesto.

Además, UGT ha indicado que "es constante el cambio de criterio de recursos humanos, incumpliendo en muchos casos acuerdos adoptados o el propio Convenio Colectivo". Por otro lado, ha afirmado que "la Dirección del Área de Administración de Personal ha retirado la indemnización por desplazamiento a todos los compañeros que realizan funciones de teleoperadores en las diferentes bases de Infoca y que venían cobrando desde que se encontraban en esos puestos".

En este sentido, UGT ha informado que "el año pasado existieron muchos problemas para completar el dispositivo, algo que la dirección de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía achacaba a la herencia de Amaya que le había llevado a esa situación". Pero un año después "nos encontramos con una situación más preocupante que el pasado año", ha remarcado.

Por último, la organización sindical ha apuntado que "la plantilla actual del Infoca es como una olla exprés que le tapas la válvula de seguridad y cada vez coge más presión hasta que explote". De ahí que desde UGT Servicios Públicos Andalucía hayan emprendido las acciones necesarias y pedido responsabilidades a quien o quienes sean responsables de esta situación.