UGT-A reivindica el talento femenino y pide reforzar en las jornadas Genia la igualdad ante los riesgos de retroceso. - UGT-A

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha reivindicado el talento de la mujer y ha pedido reforzar la igualdad ante los riesgos de retroceso en la inauguración las jornadas regionales Genia, este lunes, en la Casa de la Provincia de Sevilla. Una iniciativa enmarcada en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año ha puesto el foco en el reconocimiento del talento femenino y en los retos actuales para "avanzar en igualdad", especialmente en un contexto marcado por la transformación digital y el auge de discursos negacionistas.

Según ha informado UGT-A en una nota, el acto de apertura ha corrido a cargo del secretario general de UGT-A, Oskar Martín, quien ha reivindicado el papel de las mujeres en el "desarrollo social, económico y tecnológico", manifestando al mismo tiempo la histórica "invisibilización" de su talento.

En este sentido, ha apuntado que "nunca ha faltado talento femenino; lo que ha faltado es reconocimiento, financiación y visibilidad", subrayando que con el lema de este año, Genia, pretende precisamente "hacer justicia a las mujeres que han sido silenciadas a lo largo de la historia".

Durante su intervención, Martín ha explicado que estas jornadas no solo tienen un carácter reivindicativo, sino también "estratégico", al situar en el centro del debate el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de incorporar una perspectiva de género en su desarrollo.

Asimismo, ha señalado que "estamos ante una revolución tecnológica que marcará el futuro del empleo y de la sociedad, y no podemos permitir que reproduzca las desigualdades del presente". Por tanto, la tecnología no es "neutra", si se alimenta de una realidad desigual, "automatiza la discriminación", ha advertido.

El secretario general de UGT-A ha puesto el acento en la desigualdad laboral como "uno de los principales factores que explican la desigualdad estructural entre mujeres y hombres". Además, ha destacado que "sin independencia económica de las mujeres no habrá igualdad real", insistiendo en que "el mercado laboral sigue penalizando el talento femenino".

En este sentido, ha indicado que la brecha salarial en Andalucía supera el 16%, lo que se traduce en más de 4.300 euros menos al año para las mujeres, y ha manifesetado que "tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial tienen nombre de mujer, lo que limita sus oportunidades de desarrollo profesional y su estabilidad económica".

Por otro lado, ha remarcado que las mujeres continúan asumiendo "mayoritariamente" las responsabilidades de cuidados, lo que se traduce en excedencias, reducciones de jornada y salidas del mercado laboral. "Estamos ante un sistema que no reconoce ni remunera el talento de las mujeres, pese a que son mayoría en la formación superior y, en muchos casos, trabajan por debajo de su cualificación", ha añadido.

No obstante, para el sindicato esta situación "no solo es una cuestión de justicia social, sino también un problema económico". Por tanto, "si no contamos con el talento de las mujeres, estamos perdiendo capacidad de desarrollo y crecimiento como sociedad".

Igualmente, el secretario ha alertado también del contexto actual de riesgo para los avances en igualdad, señalando el auge de discursos negacionistas y el crecimiento de la extrema derecha en distintos ámbitos. "Los derechos conquistados no son irreversibles. Lo que hemos conseguido con esfuerzo puede perderse si no lo defendemos", ha advertido.

De esta manera, el dirigente sindical ha manifestado especialmente la proliferación de discursos que niegan la desigualdad de género o que intentan manipular el debate sobre la violencia machista. "No podemos permitir que se utilice el dolor de las mujeres para alimentar el racismo o dividir a la sociedad". Así, "la violencia machista no tiene nacionalidad ni religión; tiene un origen estructural en la desigualdad entre mujeres y hombres", ha afirmado.

Además, ha mostrado su preocupación por el impacto de estos discursos en la juventud, donde, según ha señalado, se están "normalizando" comportamientos de control y actitudes machistas que "se creían superadas".

En esta línea, "uno de los ejes centrales de las jornadas Genia es el análisis del impacto de la IA en la igualdad de género. Así, Martín ha defendido la necesidad de "garantizar la presencia de mujeres en el diseño y desarrollo tecnológico". Para el secretario, "si las mujeres no participan en la programación del futuro, ese futuro no será justo ni igualitario". Además, ha pedido mecanismos de control "ético" que permitan "detectar y corregir los sesgos en los algoritmos".

Al hilo, la organización sindical ha considerado que la transformación digital debe ser una "oportunidad" para reducir desigualdades y no para "perpetuarlas". Por ello, el sindicato ha apostado por un modelo de desarrollo tecnológico que incorpore valores de "igualdad, justicia social y cohesión".

Paralelamente, el acto ha concluido con una llamada a la acción colectiva y a la alianza entre instituciones, organizaciones y sociedad civil para "seguir avanzando en igualdad". Así, Martín ha afirmado que "el desarrollo tecnológico, la justicia social y la democracia están profundamente ligados y ninguno de ellos será pleno sin igualdad real entre mujeres y hombres".

Por su parte, la secretaria de Igualdad y Formación de UGT-A, Rosa Guerra, ha reivindicado durante su intervención el significado del lema de estas jornadas, defendiendo el uso del término 'Genia' como "una forma de visibilizar el talento femenino históricamente oculto".

En esta línea, ha señalado que "el lenguaje nos borra porque lo que no se nombra no existe". Además, ha añadido que "nosotras queremos ser y que nos llamen genias". Y, ha subrayado que "la genialidad no es patrimonio masculino, es necesario nombrar y reconocer a las mujeres en todos los ámbitos".

Por otro lado, Guerra ha manifestado la desigualdad estructural que siguen sufriendo las mujeres, especialmente en el ámbito laboral, donde "para que se nos reconozca la mitad que a un hombre, tenemos que demostrar el doble".

En este sentido, ha criticado la precariedad de muchos sectores feminizados y la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados. "El sistema ignora lo que hacemos las mujeres, pero sin ese trabajo invisible --tanto el remunerado como el no remunerado-- el mundo se para", ha afirmado, reclamando un cambio "urgente" en la valoración social y económica de estas tareas.

Asimismo, la secretaria ha puesto en valor los avances conseguidos gracias a la lucha feminista y sindical, destacando que "nadie nos ha regalado nada" aunque ha advertido de los riesgos actuales de retroceso. "La igualdad en el papel no es suficiente. sin igualdad en el bolsillo no hay igualdad real", ha insistido, haciendo un llamamiento a no bajar la guardia frente al auge de discursos machistas y a seguir defendiendo los derechos conquistados. "Ni un paso atrás en los derechos de las mujeres", ha expuesto.

Además, en el acto inaugural han intervenido la secretaria de Organización, Juventud y Mayores de UGT Sevilla, Elo Cazorla Ramírez, y el diputado del Área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla, Francisco José Toajas Mellado, quienes han destacado la importancia de impulsar políticas públicas y sindicales que "refuercen la igualdad y visibilicen el talento de las mujeres".

Sin embargo, tras la inauguración, ha tenido lugar una mesa redonda bajo el título 'La genialidad de las mujeres en el pasado, en el presente y en la IA', con la participación de la catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla, María José Escalona Cuaresma y la secretaria general de RUGE UGT, Belén Guirao Segrelles.

Por último, la jornada culmina con la entrega de los Premios 'Luchadoras' UGT Andalucía 2026, en reconocimiento a la trayectoria y compromiso de mujeres y colectivos en la defensa de la igualdad.