Unicaja facilita a sus clientes financiación para el pago de la Renta y el anticipo de la devolución. - UNICAJA

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha vuelto a poner a disposición de sus clientes soluciones de financiación para la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025. Así, la entidad ofrece préstamos específicos para afrontar el pago de la declaración en el caso de que resulte positiva y también la posibilidad de anticipar la devolución cuando la liquidación resulte negativa, adelantando el importe a percibir por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Según ha detallado Unicaja en una nota, como entidad colaboradora de la Agencia Tributaria, también ha facilitado el pago de impuestos a través de Internet, dentro de su servicio online, lo que permite realizar estos trámites de forma "ágil y segura". Estas soluciones se enmarcan en la Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio 2025, que comenzó el pasado 8 de abril con la presentación de declaraciones por Internet y se prolongará hasta el 30 de junio. El plazo para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria finalizará el 25 de junio.

De este modo, los clientes de Unicaja pueden acceder a través de su web, concretamente, en el apartado 'beneficiaT', a los servicios de la plataforma tecnológica de gestión fiscal TaxDown, en virtud del acuerdo de colaboración que mantienen ambas entidades. Esta alianza permite a los clientes contar con el apoyo de expertos fiscales para la elaboración y presentación de su declaración. TaxDown, colaborador social de la AEAT, cuenta con un motor fiscal basado en algoritmos propios, así como con un equipo especializado en asesoramiento tributario.

AHORRO Y PLANIFICACIÓN FISCAL

Por otra parte, Unicaja también ofrece una amplia gama de planes de pensiones adaptados a distintas necesidades, en función de la edad del cliente o de su compromiso con la sostenibilidad. Estos productos permiten optimizar el ahorro a largo plazo con ventajas fiscales, ya que las aportaciones realizadas reducen la base imponible del IRPF.

Con esta oferta, Unicaja reafirma su compromiso con sus clientes, brindando soluciones financieras que contribuyan a "facilitar la gestión de sus obligaciones fiscales y la planificación de su futuro económico".

Además de la presentación telemática, la Agencia Tributaria prestará asistencia telefónica para la elaboración y presentación de la declaración entre el 6 de mayo y el 30 de junio. La atención presencial en las oficinas de la AEAT estará disponible del 1 al 30 de junio.