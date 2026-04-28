Sanz destaca el "compromiso" del Gobierno andaluz con la mejora de la sanidad en la provincia de Granada

El coordinador de Sanidad del PP de Andalucía y candidato popular a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, en Albolote (Granada). - PP

ALBOLOTE (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Sanidad del PP de Andalucía y candidato popular a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, ha valorado este martes como "una muestra más del compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de la sanidad pública en la provincia de Granada", la licitación de las obras de ampliación del centro de salud de Albolote.

"Estamos hablando de una actuación muy importante que va a transformar la atención sanitaria en Albolote, con más consultas, más servicios y mejores condiciones tanto para los profesionales como para los pacientes", ha señalado, destacando la inversión que superará los 5,2 millones de euros.

Antonio Sanz ha explicado que el 4 de mayo se podrá conocer las empresas que concurren para posteriormente adjudicar la obra, que "va a transformar la atención sanitaria en Albolote, con una infraestructura sanitaria de gran capacidad para un municipio en crecimiento".

Para el popular, esta actuación refleja "una forma distinta de gestionar la sanidad, basada en la planificación, la inversión y el cumplimiento de los compromisos adquiridos pensando en la mejora en la prestación de los servicios públicos".

Sanz ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha realizado este martes al municipio junto al presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, y el también candidato al Parlamento de Andalucía Pablo García.

"Frente a otras etapas en las que la sanidad en Granada acumulaba carencias y proyectos paralizados, hoy vemos como se ejecutan infraestructuras necesarias que mejoran la calidad asistencial".

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno andaluz, y su presidente Juanma Moreno, "está dando respuesta a las demandas históricas de los municipios, en este caso Albolote, apostando por una sanidad pública más cercana, moderna y eficiente".

"Seguimos avanzando con hechos, con inversiones reales y con proyectos que mejoran la vida de los ciudadanos", ha concluido.