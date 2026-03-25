La Universidad de Granada celebra su vigesimocuarto encuentro universitario de la Educación Permanente

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la Universidad de Granada (UGR). - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (Ruepep), en alianza con el Vicerrectorado de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de Granada, ha celebrado de su vigesimocuarta edición. Este encuentro se ha consolidado un año más como "el foro de referencia para la reflexión y la colaboración entre las instituciones de educación superior y el entorno profesional".

Según ha explicado la institución académica en una nota, se trata de un puente hacia la empleabilidad y la innovación, además, el XXIV Encuentro Ruepep se centra este año en "la necesidad de crear sinergias reales con el tejido empresarial y las administraciones públicas".

El objetivo final, ha detallado, es "avanzar en la construcción de propuestas que respondan a las demandas sociales, científicas y profesionales actuales". Para ello, el programa centra la atención en ejes prioritarios como la transformación digital e internacionalización; adaptar las enseñanzas propias a un mercado global; las alianzas estratégicas en cuanto al papel de las microcredenciales y las alianzas europeas; la financiación creativa, en cuanto a explorar el potencial de las cátedras y aulas de mecenazgo como motores de innovación.

Asimismo, la Universidad de Granada ha explicado que el evento está diseñado para responsables académicos, gestores universitarios, docentes e investigadores que buscan transformar el sistema universitario desde dentro.

A su juicio, el encuentro se plantea como un espacio de "reflexión activa y diálogo abierto" donde se intercambiarán experiencias de éxito y se generarán redes de colaboración duraderas, destacando el UGRmedia compromiso social de las instituciones educativas frente a los retos socioeconómicos globales.

La elección de la Universidad de Granada como sede subraya la importancia de esta institución en el panorama del posgrado español y de la Formación Permanente. El encuentro estará inaugurado por el Rector de la Universidad de de Granada, Pedro Mercado, la vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente, Ana M. García Campaña y la presidenta de Ruepep y vicerrectora de Formación Continua de la Universidad de Murcia, Ana Vanesa Valero García.

Durante las jornadas, los asistentes podrán debatir sobre cómo las universidades pueden ser más ágiles y comprometidas con el aprendizaje continuo, garantizando que el conocimiento generado en las aulas se traduzca en una mejora directa de la empleabilidad y el bienestar social.