Las ventas de la industria aumentan en Andalucía un 20,1% en marzo

Mercancía clasificada en un almacén. Imagen de archivo - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria aumentó en Andalucía un 20,1% en marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 10,4 puntos más que la media nacional, que fue del 9,7%, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía (+20,1%), Murcia (+19,8%) y Canarias (+15,4%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en marzo, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Cantabria y La Rioja con las caídas más grandes de un 13,6%, 6,6% y un 1,9%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,5% en Andalucía, dos puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

DATOS NACIONALES

La cifra de negocios de la industria se disparó un 9,7% en marzo en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2024, cuando creció un 13,9%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el avance de marzo, las ventas de la industria retoman los ascensos tras dos meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 8,1% interanual en marzo, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de descensos.

En tasa mensual (marzo sobre febrero) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 10,1%, con lo que ya suma dos meses seguidos de avances tras la subida del 0,6% que registró en febrero.