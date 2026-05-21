Las ventas del sector servicios aumentan en Andalucía un 12,2% en marzo

Camarero en tirador de cerveza. Imagen de archivo - EUROPA PRESS

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de Andalucía aumentó su facturación un 12,2% el pasado mes de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 2,8 puntos más que la media nacional, que fue del 9,4%, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en marzo con Extremadura (+13,20%), La Rioja (+12,60%) y Aragón (+12,40%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (4,70%), Galicia (6,40%) y Baleares (7%).

En lo que va de año la facturación del sector servicios ha crecido un 6,8% en Andalucía, 2,7 puntos más que la media nacional (4,1%). Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1% en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades con Cataluña registrando el mejor dato, un 2,72% más, y Castilla-La Mancha el peor, con una subida del 0,1%.

DATOS NACIONAL

El sector servicios registró un aumento de su facturación del 9,4% en marzo en relación al mismo mes de 2025, tasa 7,4 puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde enero de 2023, según datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de marzo, las ventas del sector servicios encadenan 24 meses consecutivos de tasas interanuales positivas. Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 11,5% en el tercer mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,8% más que en igual mes de 2025.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un ascenso interanual de su facturación del 12,4%, mientras que el comercio minorista elevó sus ventas un 8% y el mayorista, un 12,9%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en actividades administrativas (+9,2%), transporte y almacenamiento (+7%) y hostelería (+5,5%), seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas (+4,5%), información y comunicaciones (+3,8%), y actividades inmobiliarias (+2,3%).

Dentro de la hostelería, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en marzo un 4,9% interanual, mientras que las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 6,8%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7,7% en marzo en tasa interanual, porcentaje casi cinco puntos superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 24 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (marzo sobre febrero), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se dispararon un 3,5%, por encima del repunte mensual del 0,3% experimentado en febrero.

En los tres primeros meses del año, la cifra de negocios del sector servicios aumentó una media del 4,1%, destacando los avances de los servicios de información (+21,6%) y en actividades relacionadas con empleo, equipos TIC y agencias de viajes y operadores turísticos, con alzas de más del 10% en los tres casos.

EL EMPLEO ACELERA SU RITMO DE CRECIMIENTO AL 1,5%

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,5% en el tercer mes del año respecto a marzo de 2025, tasa tres décimas superior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció el pasado mes de marzo un 1,2% interanual, mientras que en los otros servicios avanzó un 1,7%. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo experimentaron las actividades administrativas (+2,8%), mientras que el avance más moderado se lo anotaron las actividades inmobiliarias, con un aumento interanual del empleo del 0,7%.

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 1,4% interanual el pasado mes de marzo, al igual que el comercio mayorista, mientras que el comercio minorista elevó su número de ocupados un 0,9% respecto a marzo de 2025.

TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ELEVAN VENTAS Y EMPLEO

Todas las comunidades autónomas elevaron la cifra de negocios del sector servicios el pasado mes de marzo en relación al mismo mes de 2025. Los mayores repuntes se dieron en Extremadura (+13,2%), La Rioja (+12,6%) y Aragón, con un avance del 12,4%. En el otro extremo, con los incrementos más moderados, se situaron Asturias (+4,7%) y Galicia (+6,4%).

En cuanto al empleo, el personal ocupado en el sector servicios también se incrementó el pasado mes de marzo en todas las regiones en tasa interanual. Los mayores avances interanuales de la ocupación en el sector servicios los registraron Cataluña (+2,7%) y Baleares (+2,6%), seguidas de Extremadura (+2,1%) y de Aragón, con un ascenso del 2%.