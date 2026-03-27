Vicerrectores y equipos de universidades españolas debaten en Granada el futuro de la formación permanente y de posgrado

La Universidad de Granada (UGR) acoge esta semana, desde el pasado lunes y hasta este viernes el encuentro de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) acoge esta semana, desde el pasado lunes y hasta este viernes el encuentro de la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente, una red nacional en la que participan todas las universidades españolas con el objetivo de reflexionar sobre la formación permanente a lo largo de la vida como oportunidad para preparar a futuros profesionales y reforzar el impacto de la universidad en el tejido socioeconómico de los territorios.

Estas jornadas, que han reunido a más de medio centenar de vicerrectores, directores y técnicos de ese ámbito, pertenecientes a más de 60 universidades de toda España, han permitido celebrar numerosas mesas redondas en las que se han abordado asuntos de actualidad con la participación de, además del ámbito académico y universitario, otros sectores como los colegios profesionales, Cámara de Comercio de Granada, gestores de empresas, representantes institucionales que también trabajan la formación permanente desde diversas perspectivas.

Según destacan desde la UGR en un comunicado, en estas sesiones se han analizado, entre otros asuntos, los nuevos retos vinculados a las profesiones emergentes, las alianzas con el tejido empresarial y la necesidad de una formación permanente conectada con el mercado laboral.

Asimismo, se ha estudiado cómo pueden desarrollarse estrategias de financiación sostenible a través de cátedras, aulas y mecenazgo, junto con el papel de las alianzas europeas y la internacionalización, que permiten avanzar hacia un objetivo común a escala europea. También se han examinado las oportunidades de colaboración y sinergia con el empleo público y con las administraciones.

Ana M. García Campaña, vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de Granada, explica que "la formación permanente constituye actualmente un ámbito esencial para la universidad, puesto que define su relación con las necesidades de la sociedad y requiere un contacto directo con empleadores, empresas, instituciones y colegios profesionales".

Para la vicerrectora, "ese diálogo es el que estamos teniendo estos días en el encuentro y resulta imprescindible para diseñar programas que permitan a las personas adquirir competencias y habilidades para una mejor inserción laboral, así como para la actualización de conocimientos necesarios ante los desafíos del futuro".

En un contexto marcado por la transformación digital y el avance tecnológico, García Campaña recuerda que "los profesionales deben actualizarse de forma continua, y esta formación que no necesariamente sale de las instituciones académicas habituales, ofrece oportunidades ágiles mediante microcredenciales que facilitan la conexión entre universidad, empresas y profesionales, impulsando formaciones conjuntas entre profesorado universitario y especialistas".

El encuentro ha concluido con una intervención de Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Comercio y de la Confederación Granadina de Empresarios, que ha versado sobre la colaboración entre la universidad y las empresas como eje estratégico del desarrollo económico.

POTENCIALIDAD DE LA UGR

La Universidad de Granada dispone actualmente de una de las ofertas más importantes a nivel nacional en formación permanente en formato de microcredenciales. Según Ana M. García Campaña, "la UGR reúne alrededor de un centenar de estas propuestas en ámbitos relacionados con las 'soft skills' o habilidades transversales, tan necesarias en el ámbito profesional actual".

Estas habilidades transversales son competencias esenciales no académicas como la comunicación, el emprendimiento, el trabajo en equipo, el liderazgo o la gestión del tiempo, que complementan la formación técnica y resultan fundamentales en cualquier ámbito profesional.

Además, la universidad granadina ofrece este tipo de formación en formato de microcredenciales, algunas de ellas en colaboración con el sector público-privado, en áreas específicas como la transformación digital, ciberseguridad, sostenibilidad, tecnologías emergentes en ingeniería, ciencias de la salud o educación, entre otros.