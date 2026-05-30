El viernes de la Feria de Córdoba se salda con un nuevo detenido por reclamación judicial y trece riñas

Archivo - Una calle de la Feria de Córdoba entoldada. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo policial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se ha saldado este viernes con la detención de una persona por reclamación judicial.

Según recogen los balances de actuaciones de la Policía Nacional y la Local, consultados por Europa Press, desde las 8,00 horas del jueves y hasta las 08,00 horas de este viernes, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado 120 identificaciones y han intervenido en trece riñas.

De igual forma, han levantado 46 actas por incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y han ayudado en nueve servicios humanitarios.

Por su parte, la Policía Local ha actuado desde las 08,00 horas del miércoles y hasta las 08,00 horas del jueves no han tenido que actuar en reyertas con acometimiento --a diferencia de en otras jornadas-- y tampoco han intervenido armas blancas. Sí han llevado a cabo cuatro intervenciones de estupefacientes y ha prestado un total de ocho auxilios, que en cinco ocasiones han sido por intoxicación con alcohol o drogas, en dos por accidentes en el recinto ferial y en una por intervención conjunta con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).

De igual modo, la Policía Local ha registrado un total de 18 infracciones a las normas municipales, con cuatro por negar el acceso a casetas, diez por venta ambulante y cuatro con intervención de mercancías.