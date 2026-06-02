Villanueva del Duque (Córdoba) prepara la XXI edición de su Feria del Turismo Rural

Autoridades en la presentación de la XXI Feria del Turismo Rural de Villanueva del Duque. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación de la XXI Feria del Turismo Rural de Villanueva del Duque, propuesta que tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de junio en esta localidad de Los Pedroches con el apoyo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

En relación con esta iniciativa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha afirmado que "bajo el lema 'El jardín del duque'", la cita "invita a vivir una experiencia única en la que tendrán protagonismo los cinco sentidos".

Según Romero, se trata de "una feria que evidencia la capacidad de sorprender que tienen los vecinos de Villanueva del Duque, que durante estos días contribuirán a que lugares como la Plaza de la Constitución, el Ayuntamiento y callejas singulares de pueblo sufran una metamorfosis y sorprendan al visitante".

La implicación, ha continuado, "de un total de 800 vecinos, de 15 empresas agroalimentarias y 12 artesanos de la provincia permitirán el desarrollo de un amplio programa de actividades como una visita teatralizada, talleres o espacios de demostración".

La institución provincial se suma a esta propuesta y lo hace "a través de 'Sabor a Córdoba', con sus firmas agroalimentarias, y con 'Córdoba De Moda', con los artesanos cordobeses", ha apostillado Romero.

Para el también presidente de Iprodeco, "esta feria es un ejemplo claro de que el futuro de los pueblos no está escrito, sino que depende de su capacidad de reinventarse, porque con propuestas como ésta se genera economía y, por ende, razones para quedarse y construir futuro juntos".

De este modo, ha proseguido, la Diputación se suma así, a esta feria que "invita a conocer todo lo que tiene que ofrecer Villanueva del Duque y Los Pedroches, y lo hacemos con la invitación a la sociedad cordobesa a ser partícipe de esta experiencia con sus cinco sentidos", ha concluido Romero.

Por su parte, el alcalde del municipio, Miguel Granados, ha afirmado que se trata de "un proyecto muy acorde al pueblo, porque parte, de manera íntegra, de los vecinos".

Tal y como ha añadido Granados, es una feria "que tras 21 años de historia busca innovar sin perder la esencia" de lo que son en Villanueva del Duque, de ahí que este año busque "sorprender a quien nos visite con 'El jardín del duque'". "Los días 11, 12, 13 y 14 de junio disfrutaremos de un amplio programa de actividades en el que cobrarán protagonismo las experiencias vinculadas al aceite, a la gastronomía y a la historia local", ha concluido Granados.