Vinculan a un homicidio en Láchar (Granada) en 2020 un arma incautada en una macrooperación en 2023 en la provincia

El informe ha determinado que el disparo que causó la muerte de la víctima de 35 años en Láchar en 2020 fue realizado con un fusil ametrallador tipo Kalashnikov incautado en una macrooperación en la provincia. El propietario ha sido ha sido detenido. - GUARDIA CIVIL GRANADA

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha dado un nuevo impulso al esclarecimiento de un homicidio ocurrido en la localidad granadina de Láchar a finales de octubre de 2020, al vincular el arma utilizada en dicho crimen con una de las armas de fuego intervenidas durante la operación 'Nazarí Ordo', desarrollada en diciembre de 2023 contra una violenta organización criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en la provincia de Granada.

Así lo ha informado el cuerpo armado en una nota informativa, en la que recuerda que la operación 'Nazarí Ordo', dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, permitió desarticular una organización criminal armada asentada en la provincia, detener a once personas y practicar 23 registros domiciliarios en distintas localidades granadinas, entre ellas Armilla, Dúrcal, Vegas del Genil, La Zubia, Las Gabias, Albolote, Torre Cardela, Cogollos Vega, Peligros y Granada capital.

La Benemérita recuerda que en el dispositivo se intervinieron más de 12.000 plantas de cannabis sativa, 81 kilos de marihuana dispuesta para la venta, un fusil de asalto Kalashnikov, una pistola, carabinas, pistolas táser, un silenciador, chalecos antibalas, grilletes, 116.000 euros en efectivo, joyas y 14 vehículos, entre otros efectos.

La investigación permitió además constatar que la organización contaba con una sólida infraestructura para la producción, almacenamiento y distribución de marihuana, apoyada en un 'growshop' utilizado tanto para suministrar material a los centros de producción como para el presunto blanqueo de capitales. También se acreditó su conexión con otras organizaciones criminales internacionales y el uso de 'caletas' para el transporte oculto de droga, armas y dinero.

En el marco de aquella operación, los agentes localizaron en uno de los registros practicados en Granada capital un fusil ametrallador tipo Kalashnikov. Tras su incautación, el arma fue remitida al Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para su análisis.

El informe pericial ha determinado que el disparo que causó la muerte de la víctima de 35 años en Láchar en octubre de 2020 fue realizado con esa misma arma.

LOS HECHOS DE 2020 EN LÁCHAR

Los hechos que ahora cobran nuevo significado se remontan al 24 de octubre de 2020, cuando la Guardia Civil recibió un aviso alertando de disparos en una vivienda de la localidad de Láchar.

A su llegada, los agentes encontraron a la víctima sin vida y, desde ese momento, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Granada asumió la investigación, recabando indicios y pruebas en el lugar, así como tomando declaración a posibles testigos.

Como resultado de esta nueva línea de investigación, los agentes han procedido a poner a disposición judicial al propietario del arma intervenida, un varón de 43 años de edad, por su presunta vinculación con el homicidio.

La Guardia Civil continúa trabajando en el esclarecimiento completo de los hechos y en el análisis de todas las conexiones que pudieran derivarse de la actividad de esta organización criminal.