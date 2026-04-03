La víspera de que finalice el plazo para fijar coaliciones para el 17M acaba sin noticia de acuerdo entre IU y Podemos

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, atiende a los medios antes de asistir al acto de reparación de la memoria de Manuel José García Caparrós. A 27 de febrero de 2025, en Málaga (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada del jueves, 2 de abril, ha transcurrido sin que antes de la medianoche se haya anunciado algún acuerdo por parte de la mesa de partidos que integran la coalición Por Andalucía para que Podemos forme parte de la misma y concurra junto a Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar, entre otras formaciones, a las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo.

El plazo para registrar coaliciones electorales ante la Junta Electoral de Andalucía de cara a dichos comicios finaliza a las 23,59 horas de este viernes, 3 de abril, por lo que quedan ya menos de 24 horas para que dichos partidos puedan llegar a un acuerdo o, finalmente, presenten candidaturas por separado, IU y Movimiento Sumar por un lado bajo la marca 'Por Andalucía' y con el líder de IU, Antonio Maíllo, como cabeza de cartel, y Podemos por otro, para lo que ya cuenta con Juan Antonio Delgado como candidato a la presidencia de la Junta.

En la mañana de este jueves comenzaba en Sevilla la reunión de la mesa de partidos de Por Andalucía --en la que también se incluyen Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz-- convocada para abordar con Podemos la posibilidad de que el partido 'morado' se incorpore a esta confluencia.

Por parte de IU, ha participado en esta reunión su coordinador general en Andalucía, Toni Valero, según han confirmado a Europa Press fuentes de la mesa de partidos, que han explicado que también han formado parte del encuentro el portavoz del Grupo Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, representante de Podemos, y la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez.

Al caer la noche, continuaba la reunión, y pasada la medianoche ya del viernes no se ha informado de ningún acuerdo, de modo que comienza la última jornada de plazo para registrar coaliciones con la incógnita de si se repetirá el escenario de hace cuatro años, cuando ante las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, los partidos de Por Andalucía apuraron tanto los plazos que finalmente los candidatos de Podemos tuvieron que integrarse como independientes en las listas, porque su registro en la coalición llegó por unos minutos fuera del plazo establecido.

Los partidos de Por Andalucía convocaban el pasado martes a Podemos a esta reunión de la mesa de las formaciones que integran esta confluencia para este jueves, 2 de abril, con la finalidad de concretar el registro formal de la coalición ante la Junta Electoral, en los plazos precisos que marca la ley, que finalizan este viernes, 3 de abril.

En los comicios de 2022, Por Andalucía contó con Inma Nieto, de IU, como candidata a la Presidencia de la Junta, y aunó a IU, Más País Andalucía --formación actualmente referenciada en Movimiento Sumar--, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes-Equo, Alianza Verde y Podemos Andalucía.

Finalmente, la coalición obtuvo cinco escaños en el Parlamento andaluz, de los que tres correspondían a candidatos procedentes de Podemos --Juan Antonio Delgado, Alejandra Durán y José Manuel Gómez Jurado--, uno a IU --la citada Inma Nieto, que ha ejercido como portavoz del grupo durante la legislatura--, y uno a Más País Andalucía a través de Esperanza Gómez.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el 17 de mayo el pasado 23 de marzo, y para entonces tanto Por Andalucía como Podemos Andalucía habían designado a sus correspondientes candidatos a la Junta; en concreto, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en el primer caso, y el diputado autonómico Juan Antonio Delgado en el caso de Podemos.

De este modo, y a tenor también de las declaraciones de ambas partes, que daban por cerradas sus candidaturas, parecía confirmado que, en esta ocasión, IU y Sumar concurrían por separado respecto a Podemos, que, por su parte, anunciaba que acudiría a la cita con las urnas en coalición con Alianza Verde.

"MANO TENDIDA" DE PODEMOS A MAÍLLO EN LA ÚLTIMA SEMANA

Sin embargo, tras los comicios de Castilla y León del pasado 15 de marzo, en los que ni la candidatura de IU y Sumar, ni la que Podemos presentó por separado lograron representación en las Cortes de dicha autonomía, y al hilo de la convocatoria formal de elecciones, por parte de Podemos Andalucía se trasladaba la semana pasada que ofrecían su "mano tendida" al candidato Antonio Maíllo para conformar una candidatura unitaria en el marco de 'Por Andalucía'.

Dicho giro de posición ha contado con el aval de la dirección estatal de Podemos, a tenor de lo que declaraba el pasado lunes su secretario de Organización, Pablo Fernández, que incidía en el mensaje de "mano tendida" a Antonio Maíllo para una candidatura de unidad en el ámbito de 'Por Andalucía'.

Al día siguiente, el pasado martes, Podemos abría una consulta exprés entre sus bases para que éstas ratificaran o no ese ofrecimiento a los partidos de 'Por Andalucía', que concluía a las 17,00 horas de este miércoles.

En concreto, la pregunta sometida al criterio de las bases en dicha consulta era: "¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir una candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?".

Según informaba Podemos este miércoles, la consulta ha contado con la participación de 5.710 personas, de las que 4.648 (81,4%) han manifestado su respaldo a esta opción, mientras que 684 (11,98%) se han pronunciado en sentido contrario, y 378 (6,62%) participantes no han optado por ninguna de las opciones.

En caso de que se consiguiera ese pacto de confluencia, se rompería la tendencia de división entre Podemos e IU y Sumar que ha sido la tónica en las últimas elecciones de Aragón y Castilla y León. En cambio, IU y Podemos sí concurrieron juntos en los comicios extremeños, bajo la candidatura de Unidas por Extremadura.



