Vox asegura que no pedirá "sillones" en un gobierno de Moreno, sino cambio de políticas y "prioridad nacional"

El cabeza de lista de Vox por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas, Javier Cortés - VOX SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Parlamento por Sevilla, Javier Cortés, ha querido dejar claro este lunes que su partido no pedirá "sillones" en un futuro gobierno de Juanma Moreno, sino el cambio de políticas y que la "prioridad nacional" sea una realidad en Andalucía.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Cortés ha considerado que el resultado de las elecciones andaluzas de ayer domingo ha sido "un éxito para Vox".

"Nosotros recibimos ataques tanto por la derecha como por la izquierda y, aún así, hemos visto como PP y PSOE bajan y como más de medio millón de andaluces ha dicho que quiere más Vox, prioridad nacional y que Andalucía se una a esa ola de sentido común a la que ya se han unido Extremadura y Aragón, y a la que se va a unir Castilla y León", ha indicado.

Se ha mostrado convencido de que los andaluces quieren "menos bipartidismo, menos PP y PSOE, y quieren más Vox y prioridad nacional, y acabar con los efectos de la inmigración ilegal", ha señalado.

"No pedimos gobierno, no vamos a pedir sillones, no vamos a pedir vicepresidencias ni vamos a pedir consejerías, lo que vamos a pedir es un cambio de políticas y que, a partir de ahora, la prioridad nacional sea una realidad", ha señalado el candidato de Vox por Sevilla, quien ha insistido en la necesidad de "acabar con ese efecto llamada que hemos estado haciendo en Andalucía a la inmigración ilegal".

Otras prioridades que marcarán, según ha señalado, son "más campo, más industria, que se reduzca el gasto político, que se bajen los impuestos y que haya mucha más seguridad". "Y si a partir de ahí, el PP está de acuerdo en que los votantes de Vox van a tener su sitio, podríamos empezar a hablar de otras cosas", ha señalado.

Cortés ha manifestado que el PP tiene que saber que Vox tiene "el brazo tendido hacia ellos porque queremos que Andalucía se una a esa ola de sentido común y tendrá que ser el señor Moreno Bonilla quien decida si está dispuesto o quiere mirar hacia otro lado".

En cuanto a si Vox facilitará la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, ha señalado que "no se trata de votar a favor, en contra o de abstenernos, sino de que nos sentemos con el PP, que ya sabe que tiene la mano tendida por parte de Vox, y que lleguemos a un acuerdo de hacia dónde va a ir la Junta en los próximos cuatro años y qué tipo de políticas se van a llevar a cabo".



