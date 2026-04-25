Vox Córdoba hace un llamamiento para acudir al acto con Abascal y Gavira este domingo en Lucena

Imagen de la candidata de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Paula Badanelli. - VOX CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Córdoba al Parlamento de Andalucía, Paula Badanelli, ha hecho un llamamiento a los cordobeses para que acudan este domingo 26 de abril al acto público que se celebrará en la Plaza de Archidona de Lucena a las 12,30 horas, y que contará con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, y del candidato a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira.

Según ha recogido la formación política en una nota, Badanelli ha asegurado que "la ola de sentido común que ya está recorriendo España, y que ha permitido acuerdos de gobierno en territorios como Extremadura y Aragón, va a llegar también a Andalucía y a Córdoba", subrayando que "cada vez más andaluces quieren ser los primeros en su tierra y poner fin a años de políticas que no han dado respuesta a sus problemas".

En este sentido, la candidata ha defendido que "cuando Vox es decisivo, las cosas cambian", apostando por "una forma distinta de hacer política basada en la prioridad nacional, en poner a los andaluces en el centro de las decisiones y en garantizar servicios públicos dignos".

Así, ha incidido en la necesidad de mejorar la sanidad, "para que los andaluces no sean los últimos en la lista de espera", así como de "impulsar empleo estable y de calidad frente a la precariedad".

Del mismo modo, Badanelli ha señalado el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas de los jóvenes y las familias, defendiendo "viviendas dignas y accesibles para los andaluces", junto a políticas que favorezcan la bajada de impuestos, la reducción del gasto político innecesario y el refuerzo de la seguridad en los barrios.

La candidata ha insistido en que Vox apuesta por "ayudas sociales que lleguen primero a los andaluces", afirmando que "la mayoría de los ciudadanos lo tienen claro: quieren prioridad para los suyos, más oportunidades y un futuro con estabilidad y prosperidad".

Por todo ello, Badanelli ha destacado que el acto de este domingo en Lucena será "una cita clave para todos aquellos que quieren un cambio real en Andalucía", animando a la participación masiva: "Es el momento de salir a la calle, de llenar la Plaza de Archidona y de demostrar que Córdoba quiere ser protagonista de ese cambio".

"Que no te lo cuenten. Ven a Lucena este domingo y escucha de primera mano el proyecto de VOX para Andalucía. Vox no te defrauda", ha concluido.