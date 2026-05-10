Vox Granada asegura que solo ellos rechazan la ZBE y apoyan a trabajadores, familias, comerciantes y jóvenes

La candidata de Vox por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino. - VOX GRANADA

GRANADA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox por Granada a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, Beatriz Sánchez Agustino, ha visitado el mercadillo de Almanjáyar, en el distrito Norte de Granada, en donde ha comprobado que los vecinos y los comerciantes "quieren saber si el Partido Popular va a seguir extendiendo la Zona de Bajas Emisiones -ZBE- por toda el área metropolitana o, como exige Vox, va a dejar de atacar a las familias, a los trabajadores y a los comerciantes".

Tal y como ha concretado la formación, Beatriz Sánchez Agustino ha precisado que "queda solo una semana para el 17 de mayo, solo una semana para que los andaluces decidamos cambiarlo todo, cambiar de rumbo", al tiempo que ha insistido en que "ya está bien de las políticas del PSOE y del PP que nos han llevado a la ruina, que han colapsado nuestros servicios públicos, han llenado de inseguridad nuestras calles y han condenado a nuestros jóvenes a la precariedad".

Además, la candidata de Vox por Granada ha reprochado a PSOE y PP que "en los debates y en campaña hacen como que discrepan mucho, pero luego hacen exactamente lo mismo cuando gobiernan", y solo Vox "dice no a la zona de bajas emisiones, sí a los trabajadores, sí a las familias, sí a los comerciantes, sí al futuro de nuestros jóvenes, porque somos el partido que puede cambiar el rumbo de Andalucía el próximo 17 de mayo".