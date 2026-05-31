Vox lleva al Congreso el problema del narcotráfico en costas andaluzas para exigir al Gobierno medios para "combatirlo"

Los féretros de los dos agentes fallecidos en el funeral celebrado en la Parroquia de la Purísima Concepción de la capital onubense. A 9 de mayo de 2026, en Huelva (Andalucía, España). Imágenes del funeral de los dos Guardia Civiles fallecidos en acto de - María José López - Europa Press

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide al Gobierno central medidas para "combatir" el problema del narcotráfico en las costas españolas, especialmente, en las de Andalucía, donde el pasado 8 de mayo, dos guardias civiles murieron durante la persecución en alta mar de una narcolancha en Huelva.

"Qquienes consagran su vida al servicio de los demás, mediante la superación de sacrificios, riesgos y fatigas, merecen estar dotados, en todo momento, de todos los medios humanos, los recursos materiales, la seguridad jurídica y el amparo legal necesarios para el cumplimiento eficaz de sus funciones", indicado Vox en su iniciativa, donde apunta que los agentes "se enfrentan a organizaciones criminales dotadas de medios cada vez más potentes, violentos y agresivos", mientras ellos "carezcan de instrumentos suficientes para repeler ataques graves contra su vida e integridad física".

Vox reclama al Gobierno central en la proposición que se garantice que todas las unidades de la Guardia Civil "que lo requieran en su combate contra el narcotráfico y la criminalidad organizada dispongan del equipamiento táctico y operativo, del armamento y la munición necesarios para actuar con plena eficacia y seguridad, evitando situaciones de inferioridad frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, potentes y agresivas".

También se piden reformas legales "para reforzar la seguridad jurídica, el amparo legal y la protección institucional de los miembros de la Guardia Civil que actúen en el legítimo ejercicio de sus funciones, evitando que puedan verse sometidos a un calvario judicial o situaciones de desprotección administrativa o disciplinaria por actuaciones legítimas realizadas en cumplimiento del deber".

"Reforzar de forma urgente los medios humanos, así como los recursos materiales, técnicos y operativos de la Guardia Civil, especialmente de las unidades dedicadas a la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada que operan en el territorio y costas españolas", es otra de las demandas.

Vox reclama al Ejecutivo nacional dotar a la Guardia Civil de plantillas suficientes, vehículos, equipos de protección, medios tecnológicos, sistemas de comunicación, embarcaciones de Servicio Marítimo de la Guardia Civil y demás recursos operativos adecuados a la gravedad de las amenazas a las que se enfrenta, y que se reconozca expresamente "la condición de profesión de riesgo de todos los miembros de la Guardia Civil, con carácter general y sin excepción".

Otras demandas consisten en la equiparación salarial real y efectiva de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y singularmente de la Guardia Civil, con el resto de cuerpos que desempeñan funciones equivalentes, "mediante una homologación retributiva plena, estable y permanente", y evitar el "cierre, abandono, enajenación o desmantelamiento" de las casas cuartel de la Guardia Civil en la España rural.

Vox reclama la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, con carácter colectivo, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en reconocimiento a su destacada labor en la lucha contra narcotráfico.

Asimismo, pide conceder, con carácter individual, la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en favor de los guardias civiles fallecidos y heridos en acto de servicio, en atención "a su entrega a España, garantizando en todo momento la reserva de su identidad, la confidencialidad inherente a su función y el respeto a su intimidad personal y familiar".