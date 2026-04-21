El Puerto de Motril (Granada) recibe la primera doble escala de cruceros de las ocho previstas esta temporada

Crucero en el Puerto de Motril - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

La recién estrenada temporada de cruceros en el Puerto de Motril (Granada), el pasado sábado, ha recibido este martes una doble escala protagonizada por los buques Spirit of Adventure y Norwegian Dawn, marcando el primero de los ocho días en los que coincidirán dos cruceros en sus instalaciones a lo largo del año.

A esta primera doble escala le seguirán otras nuevas los días 29 de abril; 3 y 13 de mayo; 8, 16 y 30 de octubre; así como el 3 y 6 de noviembre, "consolidando la capacidad operativa del puerto para gestionar múltiples atraques simultáneos", ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

En la recta final de la temporada se producirá un hito significativo: una triple escala prevista para el 6 de noviembre, cuando estarán atracados simultáneamente los cruceros Le Dumont D'Urville, Norwegian Pearl y Club Med 2, "poniendo de manifiesto el alto nivel organizativo y logístico del enclave portuario".

En total, el Puerto de Motril prevé recibir 71 escalas durante la temporada, con la llegada estimada de 125.949 pasajeros y 54.224 tripulantes.

Estas cifras consolidan al puerto como uno de los destinos emergentes de referencia en el Mediterráneo dentro del sector de cruceros.

Desde el punto de vista económico, la actividad crucerística generará un impacto estimado superior a los 10 millones de euros, considerando el gasto medio diario de pasajeros y tripulantes en destino, así como los servicios portuarios, logísticos y turísticos asociados.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha subrayado que "estos datos reflejan la alta capacidad operativa del puerto, preparado para atender con plenas garantías dos y hasta tres escalas simultáneas, ofreciendo un servicio eficiente, seguro y de calidad tanto a las navieras como a los visitantes".

La temporada de cruceros representa un importante impulso para la economía local y comarcal, con efectos directos en sectores como el comercio, la hostelería y el transporte, reforzando el posicionamiento de Motril como destino turístico internacional.