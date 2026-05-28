El Puerto de Motril (Granada) será sede de los Premios PROA organizados por el Clúster Marítimo de Andalucía

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García, junto al consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco en la reunión del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía. - PUERTO DE MOTRIL

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril (Granada) va a ser sede el próximo 9 de junio de la celebración de la séptima edición de los premios PROA 2026 que organiza el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMM).

Así lo ha dado a conocer el recinto portuario motrileño en un comunicado tras su participación este jueves en Sevilla en la reunión del CMMA, donde se ha dado a conocer el Dossier de la Economía Azul, un documento estratégico elaborado con el objetivo de ordenar, conectar y visibilizar todo el ecosistema marítimo-marino andaluz, consolidando además el posicionamiento internacional de Andalucía como referente en Economía Azul.

Ha sido también en este encuentro, al que ha asistido el consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, donde se ha sabido que el 9 de junio el Puerto de Motril será escenario de la celebración de la VII edición de los Premios PROA 2026, una cita que reunirá a representantes institucionales, empresariales, científicos y sociales vinculados al ámbito marítimo-marino andaluz.

Los Premios PROA son unos galardones que se conceden en Andalucía para reconocer el talento, la innovación y las buenas prácticas vinculadas al mar y a la llamada Economía Azul.