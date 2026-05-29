Abiertas desde el 1 de junio las preinscripciones para el curso del Aula Abierta de Mayores de Alcalá (Sevilla)

Imagen del delegado de Educación del Ayuntamiento de Alcalá, Pablo Chain, en la presentación del curso del Aula Abierta de Mayores - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Educación, abrirá desde próximo lunes, 1 de junio, al 12 de junio el plazo de preinscripción para los interesados en acceder al primer curso del Aula Abierta de Mayores que se desarrolla en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este programa universitario de formación cultural, social y científico para mayores de 50 años, tendrá lugar los meses de octubre a mayo y consta de cuatro cursos académicos de formación básica, más dos de continuidad, para los que no se necesita titulación previa.

En este sentido, el delegado de Educación, Pablo Chain, ha puntualizado que esta propuesta sirve para que los mayores adquieran "nuevos conocimientos" y hacer "nuevas relaciones y amistades", a las que, ha añadido, "la ayuda que supone establecer objetivos y nuevas rutinas".

Además, Chain ha señalado que "son muchas las personas que no tuvieron oportunidad de estudiar" y ahora, gracias al Aula Abierta de Mayores, "tienen la posibilidad de cumplir sus sueños, de aprender y de crecer".

El programa se desarrollará entre los meses de octubre a mayo en horario de martes y jueves de 17,00 a 19,00 horas en el IES Doña Leonor de Guzmán, donde el alumnado recibirá clases de Ciencias Sociales, Biosanitarias, y Tecnológicas, Arte y Humanidades, Historia y Geografía, Economía, Ciencias Jurídicas, entre otras materias y actividades paralelas como visitas culturales, excursiones y encuentros con otros grupos de la provincia.