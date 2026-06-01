Abierto en Sevilla el plazo para solicitar las mochilas y el material escolar gratuito del programa municipal 'Equípate'

El alcalde entrega una mochila a una alumna dentro del programa municipal 'Equípate' - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha abierto este lunes, 1 de junio, el plazo para que las familias en situación de emergencia social soliciten las mochilas con material escolar del programa 'Equípate', destinadas a menores escolarizados en el curso 2026-2027. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio y las mochilas serán entregadas antes del inicio del nuevo curso escolar.

En una nota de prensa del Consistorio, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, destaca que con 'Equípate' se sigue garantizando que ningún niño sevillano comience el curso sin el material que necesita para aprender. "Es un compromiso del Gobierno de José Luis Sanz con las familias más vulnerables de nuestra ciudad: reducir su carga económica y asegurar la igualdad de oportunidades desde el primer día de clase".

"'Equípate' es uno de los programas que mejor refleja el cambio de rumbo impulsado por el actual equipo de gobierno: cuando llegamos al Ayuntamiento, esta ayuda solo se prestaba en el Distrito Sur. Hoy llega a todos los distritos de la ciudad, a todas las Unidades de Trabajo Social, a cada rincón de Sevilla", subraya el edil.

En este sentido, cada lote incluye una mochila azul y el equipamiento básico para el aula: cuadernos de tamaño A4 y A5, paquete de folios, lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, caja de lápices de colores, ceras, rotuladores, tijeras y pegamento en barra.

Al respecto, podrán solicitar la ayuda las familias empadronadas en Sevilla capital cuyos hijos estén escolarizados en el curso 2026-2027, hayan justificado ayudas municipales de los Servicios Sociales en los últimos doce meses y no superen los límites de renta establecidos por el área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, consultables en la web municipal.

Tendrán prioridad las familias con proyecto de intervención en los Servicios Sociales, los beneficiarios del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil (PRAI), los hijos de mujeres víctimas de violencia de género y los menores que participen en proyectos socioeducativos.

La tramitación puede realizarse de forma telemática a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Sevilla, adjuntando el modelo de solicitud y la documentación requerida, o presencialmente en los registros de los distritos municipales con cita previa --que puede solicitarse en sevilla.es/citaprevia-- y en el Registro General, sin cita previa. Toda la información sobre requisitos, modelo de solicitud y documentación necesaria está disponible en 'www.sevilla.org'.