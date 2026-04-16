Sin acuerdo entre los controladores aéreos y Saerco: el inicio de la huelga coincide con la final de Copa en Sevilla

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SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida convocada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) en aquellas torres de aeropuertos operadas por Saerco, que arranca este sábado, 17 de abril, se mantiene por la falta de acuerdo entre las partes tras la reunión de este miércoles, por lo que tendrá afectación, de un modo u otro, en la programación de vuelos para la final de la Copa del Rey en Sevilla, que enfrentará en algo más de 48 horas al Atlético de Madrid y a la Real de San Sebastián.

El sindicato esgrime para dicha convocatoria nacional, que afecta, entre otros, a los aeropuertos de Vigo, Lanzarote y Jerez, "recortes en la plantilla de hasta un 33%" por parte de la empresa Saerco. "En 2012, bajo gestión pública (AENA), la torre (de Sevilla) contaba con 18 controladores para garantizar la seguridad. Para 2026, bajo gestión privada, esa cifra se ha reducido a solo 12 controladores".

"Menos personal especializado pese a que hemos pasado de las 48.520 operaciones en 2012 a más de 73.100 operaciones en 2025, lo que supone un aumento importante de la carga de trabajo". Las posturas entre las partes están "muy distantes", según señalan fuentes sindicales a Europa Press, por lo que no está previsto otro encuentro en las próximas horas.

El aeropuerto de Sevilla atenderá medio centenar de vuelos entre el viernes, 17 de abril, y el domingo siguiente --la cifra incluye salidas y llegadas--, con motivo de la final de la Copa del Rey. Esta operativa extra habrá de integrarse en la programación habitual del aeropuerto, que canaliza una media diaria de 185 vuelos comerciales, tal como informaba AENA esta semana.

Con el objeto de favorecer una distribución escalonada de los vuelos y viajeros, las instalaciones aeroportuarias permanecerán abiertas la noche del 18 al 19 de abril, al concentrarse en estos dos días las mayores puntas de actividad. En el caso del sábado, la franja horaria con más movimientos será de 8 a 12, mientras que el domingo abarcará desde la madrugada hasta primera hora de la mañana.