La Junta fija los servicios mínimos en Tussam por la huelga convocada para la final de Copa y Feria en Sevilla

La paradas de los autobuses de Tussam para la Feria de Abril de Sevilla, como imagen de recurso. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha fijado los servicios mínimos en la empresa pública de autobuses urbanos (Tussam) ante la huelga prevista este fin de semana, en el que se celebra la final de la Copa del Rey de fútbol, y la Feria de Abril, convocada por el Sindicato de Empleados Municipales (SEM) y de la que se ha desmarcado el comité de empresa.

En una resolución de 10 de abril de 2026, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, se garantiza el funcionamiento del servicio de transporte urbano de viajeros del municipio de Sevilla que presta Tussam mediante el establecimiento de unos servicios mínimos. Así consta en la publicacón, este jueves, del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por Europa Press.

De este modo, tanto para los autobuses como para la línea del tranvía se ha decretado un 50% de los servicios programados para los días y tramos horarios afectados, y para el personal de mantenimiento y resto de personal, un 25%.

Esos tramos afectados son los siguientes: sábado, 18 de abril, de 19,30 a 20,00 horas; domingo, de 13,00 a 13,30 horas; lunes, de 20,00 a 20,30 horas; martes, mismo horario; miércoles, de 13,00 a 13,30 horas, al igual que el jueves, 23 abril; viernes, de 20,00 a 20,30 horas; sábado, de 13,00 a 13,30 horas.

"Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo", tal como consta en dicha resolución.

La convocatoria de huelga no tiene el apoyo de los cincos sindicatos representados en dicho comité, del que forman parte la Confederación General del Trabajo (CGT), con nueve miembros; la Agrupación Sindical de Conductores (6); el Sindicato Independiente de Trabajadores del Transportes (SITT) (4); CCOO (3) y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que tiene a un representante en este órgano.

En un comunicado, que firman las cinco centrales sindicales, esgrimen para esa falta de respaldo que no hay motivo para la protesta, dado que no hallan "conflictividad alguna en estos momentos ni creemos que el Ayuntamiento vaya a incumplir lo firmado". El sindicato convocante "ya intentó tener notoriedad hace unos meses con el intento de revocación del comité de empresa", que no salió adelante, pese a contar con un masivo respaldo en las urnas (91%), por la falta de quórum, ya que no se alcanzó la mitad del censo.