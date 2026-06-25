Adelante Andalucía llevará al Parlamento andaluz la Línea 2 de Metro de Sevilla ante la "opacidad y retraso" del proceso

Reunión de Adelante Andalucía para analizar la Línea 2 de Metro de Sevilla - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha advertido este jueves, 25 de junio, de la "opacidad y el retraso" en el desarrollo del proyecto de la Línea 2 del Metro de Sevilla, que afecta al distrito EsteAlcosa-Torreblanca y a otras zonas de la ciudad.

Según ha expresado la formación en un comunicado, el diputado por Sevilla y portavoz local, Javier Montes, ha mantenido un encuentro con la Plataforma Línea 2 del Metro y la asociación La Otra Sevilla Este para analizar la situación actual del proyecto.

Así, Montes ha lamentado que el referido distrito "no tenga alternativas de transporte público que sean sostenibles, viables y que permitan a la gente desplazarse por la ciudad sin problemas".

Por último, Montes ha anunciado que Adelante Andalucía llevará este asunto al Parlamento andaluz para "exigir explicaciones y garantías".