Adelante Andalucía protesta en Sevilla contra el cierre de la FP Básica Específica del IES Julio Verne de Pino Montano

Los candidatos de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza y Javi Montes, en la puerta del IES Julio Verne, en el Barrio de Pino Montano. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía se ha reunido con la AMPA del IES Julio Verne, ubicado en la barriada de Pino Montano de Sevilla, para protestar el cierre de la FP Básica Específica de Administración. La comunidad educativa del centro había convocado al respecto este lunes una manifestación ante el recorte de recursos en este instituto a la que han acudido dirigentes de esta formación.

En una nota de prensa, la candidata de Adelante por Sevilla, Begoña Iza ha manifestado que "tienen que reclamar que la pestaña de matrícula de este centro aparezca a partir de junio y que no se eliminen recursos para nuestros niños con necesidades específicas".

En este sentido, la candidata ha criticado a la Junta de Andalucía por "abandonar" a los estudiantes de este centro, al tiempo que ha solicitado al Gobierno regional que "se comprometa con la (educación) pública".

Desde Adelante han exigido que "el dinero de los impuestos, que son de todos los andaluces" se revierta en la educación pública, "que es la de todos", ha concluido Iza.