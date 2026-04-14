El aeropuerto de Sevilla atenderá medio centenar de vuelos por la final de la Copa del Rey

Archivo - Un avión sobrevuela la autovía A-4 antes de aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Sevilla atenderá medio centenar de vuelos entre el viernes, 17 de abril, y el domingo siguiente --la cifra incluye salidas y llegadas--, con motivo de la final de la Copa del Rey, que enfrentará el sábado en el estadio de La Cartuja al Atlético de Madrid y la Real Sociedad de San Sebastián.

Esta operativa extra habrá de integrarse en la programación habitual del aeropuerto, que canaliza una media diaria de 185 vuelos comerciales. Por este motivo, se ha diseñado un dispositivo especial que garantice tanto el tránsito fluido de los pasajeros, como la agilidad en el desarrollo de las operaciones aeronáuticas, destaca AENA en un comunicado.

Con el objeto de favorecer una distribución escalonada de los vuelos y viajeros, las instalaciones aeroportuarias permanecerán abiertas la noche del 18 al 19 de abril, al concentrarse en estos dos días las mayores puntas de actividad. En el caso del sábado, la franja horaria con más movimientos será de 8 a 12, mientras que el domingo abarcará desde la madrugada hasta primera hora de la mañana.

En cuanto al viernes, el primer vuelo de esta operativa extra tiene prevista su llegada a las 13,45 horas, momento a partir del cual irán aterrizando de forma progresiva hasta las 21,00 horas. El grueso de las aeronaves que se atenderán para la final cubrirá conexiones con Madrid, Vitoria, Pamplona, San Sebastián y Bilbao.

DISPOSITIVO ESPECIAL

Durante el sábado y el domingo, el aeropuerto reforzará el personal de los colectivos relacionados con la atención a los pasajeros y el movimiento de aeronaves en el campo de vuelo. También se incorporarán más efectivos a los servicios de limpieza, mantenimiento, atención a personas con movilidad reducida y servicio médico, así como la seguridad en los controles de acceso a la zona de embarque.

En el control de seguridad principal se abrirán las ocho líneas de inspección y habrá disponibles otras dos en un control secundario. Asimismo, los puntos de restauración prolongarán sus horarios de atención al público.

Por último, desde el aeropuerto se coordinará con las partes implicadas la ordenación del tráfico en los accesos al edificio terminal, con el objeto de minimizar las situaciones de saturación y favorecer la fluidez en la llegada y salida de los usuarios.