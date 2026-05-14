Un afectado y tres naves dañadas por un incendio en un polígono en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Archivo - Sevilla.-Sucesos.-Trasladadas al hospital tres personas por el incendio en una vivienda en Burguillos - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido afectada y ha tenido que ser atendida por los sanitarios en un incendio en un polígono de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que, además, ha dejado tres naves dañadas.

Según ha concretado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en un comunicado, consultado por Europa Press, el incidente ha sucedido sobre las 22,40 horas, cuando varias personas alertaron de un incendio en el Polígono Industrial Las Espaldillas que afectaba a varias naves.

De esta forma, fueron activados los Bomberos de la Diputación, al Centro de Emergencias Sanitarias (Ces) 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Por su parte, los sanitarios confirmaron que habían atendido a una persona que no había precisado traslado al centro médico. En este suceso han intervenido efectivos de los parques de Alcalá, Mairena del Alcor, Utrera y Sanlúcar la Mayor.