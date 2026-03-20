Agentes tutores de la Policía Local de Sevilla participan en unas jornadas sobre acoso escolar, convivencia y ciberacoso

Agentes tutores de la Policía Local de Sevilla participan en unas jornadas sobre el acoso escolar, ciberacoso, convivencia y seguridad en el ámbito educativo, en la Facultad de Derecho. - US

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agentes tutores de la Policía Local de Sevilla han participado en las jornadas sobre el acoso escolar, ciberacoso, convivencia y seguridad en el ámbito educativo y de los servicios sociales. El evento, organizado por la Universidad de Sevilla, se celebra en el salón de actos de la Facultad de Derecho, es gratuito y está dirigido fundamentalmente a profesionales que trabajan con menores.

Tras dos años y medio de trabajo con la comunidad educativa, los agentes han detectado la necesidad de abordar todo lo que afecta a los menores de forma transversal para poder ser efectivos. El programa agente tutor de la Policía Local ha llegado ya a la mayoría de los colegios sevillanos con talleres y charlas sobre el acoso escolar, el consumo de alcohol o las redes sociales, entre otros, informa el Consistorio en un comunicado.

En estas jornadas se ha tratado la figura fundamental del agente tutor y la importancia de la coordinación con otros cuerpos policiales, además de abordar los problemas de Salud Mental con casos de autolisis y comportamientos suicidas en edad escolar que tanto está preocupado a la comunidad educativa.

Más de 350 profesionales de la educación, de los servicios sociales y de agentes tutores se han inscrito en las II Jornadas Provinciales Universitarias, en las que han participado más de 20 ponentes o expertos de la Universidad, la Fiscalía y de la DGT entre otros, que se han celebrado los días 17 y 18 de marzo.

Entre las principales conclusiones, se ha puesto de manifiesto la necesidad del papel preventivo de los agentes tutores, la importancia de la colaboración institucional y los convenios de colaboración entre Fiscalía de menores y Policía Local para una intervención rápida y efectiva en los casos que se detecte alguna situación de menores en riesgo, así como, la necesidad de llevar a cabo los distintos protocolos de intervención en materia educativa en relación al acoso escolar, autólisis, violencia de género y nuevas tecnologías.