Agua del Huesna trabaja en reparar una tubería que ha provocado inundaciones en unas 40 viviendas de Tocina (Sevilla)

Archivo - Tubería perteneciente al Consorcio de Agua del Huesna - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

TOCINA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La rotura este lunes de una tubería perteneciente a la red del Consorcio de Agua del Huena ha provocado daños en 40 viviendas de la barriada de VeraCruz de Tocina (Sevilla). El Consorcio está trabajando en estos momentos en reparar dicha avería en la red principal de transporte de alta presión en el término municipal.

Según ha indicado la entidad en una nota, todos los municipios "mantienen el servicio de agua y la previsión es que ninguno quede sin suministro por esta incidencia". Esta nueva rotura se ha producido en el tramo que se tiene previsto renovar en virtud del Plan de Acción abordado en la Junta General y cuya financiación acaba de aprobarse.

Aguas del Huesna mantiene los teléfonos de averías 24 horas 900 420 422 y de Atención al Cliente 954 998 900.

El alcalde del municipio, Francisco José Calvo, se han registrado daños domésticos y se va a activar el servicio de ayudas realizado en situaciones anteriores.

En una publicación en redes sociales, ha indicado que se va a instalar una oficina de atención a los vecinos en la plaza de Cristo de la Veracruz. Asimismo ha indicado que la idea es que la avería "se pueda arreglar en 24 horas y por lo tanto no haya corte de suministro, ni aquí ni en el resto de la provincia".

Hasta el lugar se han desplazado también un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba del Plan Infoca.