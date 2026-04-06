Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el XX aniversario del Aula Abierta de Mayores

Alumando del Aula Abierta de Mayores que impulsa el Consistorio alcalareño en colaboración con la UPO. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra celebrará un acto institucional dentro de las actividades conmemorativas del XX aniversario del Aula Abierta de Mayores, iniciativa universitaria para mayores de 50 años que se desarrolla en la localidad en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

La cita, que será el 9 de abril (17,00 horas) en el Teatro Gutiérrez de Alba, tras su aplazamiento a finales de 2025, se retoma como "homenaje a todo el alumnado a lo largo de su historia", según ha explicado el delegado de Educación, Pablo Chain, quien ha especificado, en un comunicado, que se contará con diversas entrevistas, la proyección de un video conmemorativo de estas dos décadas de vida y la presentación de un libro de relatos escrito precisamente por el alumnado de estos 20 años: primero en el IES Cristóbal de Monroy y, posteriormente, en el IES Doña Leonor de Guzmán.

El Aula Abierta de Mayores es una iniciativa universitaria que, con el lema 'Aprender es vivir, nunca dejes de aprender', se desarrolla en Alcalá desde el curso 2005/2006. No se requiere titulación previa, sólo la motivación por aprender. El alumnado recibe clases de Ciencias Sociales, Biosanitarias, y Tecnológicas, Arte y Humanidades, Historia y Geografía, Economía o Ciencias Jurídicas en cursos básicos (1º, 2º, 3º y 4º) más dos cursos de Continuidad (1º y 2º).

La iniciativa se desarrolla a través del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento alcalareño y la Universidad Pablo de Olavide con la colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación, y la Obra Social 'La Caixa' y en este curso 2026/2027 están inscritos 168 estudiantes.

Para Pablo Chain, el Aula Abierta es una apuesta municipal por la educación de adultos, porque se trata de una iniciativa que no sólo fomenta la formación en personas adultas, sino su desarrollo personal, la participación activa, y la interacción y cohesión social, puesto que a las clases se unen otras actividades paralelas como encuentros provinciales, prácticas divertidas, excursiones culturales y viajes de fin de curso.

El próximo acto institucional se une a diversas actividades que se han desarrollado para celebrar esta efemérides, como la exposición retrospectiva de estas dos décadas de estudio, graduaciones, viajes, clases, prácticas y jornadas de encuentro celebrada en la Casa de la Cultura.